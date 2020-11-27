На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей крайне тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Смертность от пандемии там превышает средний показатель в мире.

Ситуация с COVID-19 на Донбассе

На оккупированной территории есть серьезная проблема с отсутствием медикаментов. Даже финансово обеспеченные люди не могут купить лекарства. Об этом рассказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Guildhall.

К теме Реинтеграция ОРДЛО и конец войны – возможны: как это сделать

По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше 9%, при том, что средняя в мире 5,6%, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить,

– отметил Гармаш.

Он также отметил серьезный дефицит кадров в регионе. Медики из оккупированных территорий массово выезжают в Россию, поскольку там – более высокие зарплаты.

Экономическая ситуация также способствует тому, что людям не могут помочь. Именно поэтому, по словам Гармаша, следует требовать открытия контрольно-пограничных пунктов въезда и выезда, чтобы население могло получить помощь.

"Российские наемники еще и закрыли КПВВ, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы открыли их именно для этого. Такое впечатление, что россияне умышленно ухудшают ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – сказал Гармаш.

Обратите внимание! 10 ноября Украина открыла 7 пунктов пропуска на линии разграничения. Однако пророссийские боевики постоянно их блокируют и не пропускают население. Великобритания, Германия и Франция уже просили Россию разблокировать пункты пропуска.