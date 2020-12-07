Ситуация с коронавирусом на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает ухудшаться. Украинское правительство уже предлагало гуманитарную помощь ОРДЛО, однако там отказались.

Пациентов держат в коридорах

В больницах ОРДЛО не хватает всего – лекарств, койкомест и медиков. К борьбе с коронавирусом уже начали привлекать студентов медицинских университетов. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил исполнительный директор мониторинговой миссии "Восток SOS" на Донбассе Константин Реуцкий.

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По его словам, врачи не справляются с большим количеством пациентов. Медицинские учреждения переполнены. Некоторые из них полностью перешли на лечение лишь больных коронавирусом.

Пациентов держат в коридорах и других не предназначенных для этого местах. Не хватает медиков, они болеют и умирают от COVID-19. Не хватает лекарств, даже элементарных витаминов, оборудования,

– рассказал Реуцкий.

Он добавил, что во временно оккупированном Луганске люди грустно шутят, что придется лечить коронавирус подорожником.

Оккупанты отказываются от помощи Украины

"Кабмин пытается помочь украинцам с ОРДЛО, но оккупационное правительство и отказывается от этой помощи и не хочет позволить людям выезжать с территории так называемых республик, в частности, чтобы получить помощь украинских медиков", – подчеркнул Реуцкий.

Впрочем, он отметил, что больницы Луганщины с прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть определенные проблемы с поставкой кислорода.

Обратите внимание! Ранее Сергей Гармаш сообщал, что на территории временно оккупированного Донбасса есть большая проблема с нехваткой медикаментов. Даже финансово обеспеченные люди не могут купить антибиотики. Кроме того, по его словам, показатель смертности от COVID-19 в ОРДЛО уже превышает средний в мире.