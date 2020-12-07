Лечить COVID-19 подорожником: ситуация с коронавирусом в ОРДЛО ухудшается
Ситуация с коронавирусом на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает ухудшаться. Украинское правительство уже предлагало гуманитарную помощь ОРДЛО, однако там отказались.
Пациентов держат в коридорах
В больницах ОРДЛО не хватает всего – лекарств, койкомест и медиков. К борьбе с коронавирусом уже начали привлекать студентов медицинских университетов. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил исполнительный директор мониторинговой миссии "Восток SOS" на Донбассе Константин Реуцкий.
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По его словам, врачи не справляются с большим количеством пациентов. Медицинские учреждения переполнены. Некоторые из них полностью перешли на лечение лишь больных коронавирусом.
Пациентов держат в коридорах и других не предназначенных для этого местах. Не хватает медиков, они болеют и умирают от COVID-19. Не хватает лекарств, даже элементарных витаминов, оборудования,
– рассказал Реуцкий.
Он добавил, что во временно оккупированном Луганске люди грустно шутят, что придется лечить коронавирус подорожником.
Оккупанты отказываются от помощи Украины
"Кабмин пытается помочь украинцам с ОРДЛО, но оккупационное правительство и отказывается от этой помощи и не хочет позволить людям выезжать с территории так называемых республик, в частности, чтобы получить помощь украинских медиков", – подчеркнул Реуцкий.
Впрочем, он отметил, что больницы Луганщины с прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть определенные проблемы с поставкой кислорода.
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