Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров настоял на усилении карантинных ограничений в Ужгороде. Он заявил, что в западном областном центре Украины критическая ситуация с коронавирусом.

Вряд ли может быть что-то хуже, чем заигрывание в политику на жизнях людей. Об этом заявил глава области Алексей Петров, сообщает Закарпатская ОГА.

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Мэр Ужгорода Богдан Андреев наконец изъявил желание, как этого и предусмотрено законом, взять на себя ответственность за борьбу с распространением коронавирусной инфекции в городе,

– заявил председатель Закарпатской ОГА.

Он выразил надежду, что в ближайшее время правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям по инициативе мэра Ужгорода позволит работу городского транспорта, учебных заведений и торговли в условиях красной зоны.

"Далее слово за ужгородской городской комиссией, которая уже будет решать, какие дополнительные ограничения вводить в Ужгороде. Моя позиция, как главы Закарпатской ОГА, совпадает со вчерашним решением государственной комиссии – карантинные мероприятия необходимо усиливать", – подчеркнул Алексей Петров.

Он заявил, что в Ужгороде сейчас критическая ситуация с пандемией коронавируса – городские больницы заполнены тяжелыми больными, пациентов сегодня отправляют в Мукачево и Сваляву.

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