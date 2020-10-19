Аннексия Крыма была только тестом аппетитов России. Эти аппетиты можно увидеть в Сирии и Ливии.

Российское руководство совершает преступления против человечества и пренебрегает международным правом. Об в интервью Daily Sabah заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Ситуация в Крыму является лишь тестом аппетитов России в регионе, которые можно наблюдать как в Сирии, так и в Ливии,

− сказала Джапарова.

Что думает Джапарова относительно оккупации Крыма

Россия совершила против Украины преступление.

За незаконную оккупацию полуострова отвечает Россия и именно она должна деоккупировать Крым.

При этом замминистра сказала, что не питает иллюзий относительно настоящего лица России.

"Мы должны констатировать, что нынешняя власть России является не демонстрирующей ни одной цивилизованной позиции", − пояснила Джапарова.

Что рассказала Джапарова о сотрудничестве с Турцией

Замминистра планирует сотрудничать с Турцией в пределах Крымской платформы.

Украина ожидает от Анкары политической поддержки в будущем.

Джапарова надеется, что Турция поможет улучшить жизнь крымских татар, которые были вынуждены покинуть полуостров после аннексии.

Украина и Турция должны реализовать много совместных военно-технических проектов.

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Какая ситуация в Крыму сейчас