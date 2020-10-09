Ситуация в Крыму: Украина призвала миссию ОБСЕ к мониторингу
Украина призвала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации в Крыму. Полуостров, как часть международно признанной территории Украины, также относится к мандату миссии.
Если Россия будет запрещать доступ патрулям СММ на полуостров – это нужно отразить в отчетах. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.
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Мы призываем СММ распространить свой комплексный мониторинг на Автономную Республику Крым и город Севастополь,
– заявил он.
Также дипломат отметил, что миссия обязана отчитываться о любых препятствиях для выполнения ее мандата, в частности об ограничении свободы передвижения.
Евгений Цымбалюк отметил, что нет никаких препятствий для запуска дистанционного мониторинга ситуации в Крыму со стороны СММ. Согласно его словам, такую позицию повторили на основе свидетельств и общения с местными жителями и их семьями, подобно тому, что миссия уже делает на Донбассе.