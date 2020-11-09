Глава Нацбанка Кирилл Шевченко с официальным визитом отбыл в Вашингтон. Главная цель – обсудить состояние и перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами. А также влияние на сотрудничество недавних событий с Конституционным Судом.

О визите Кирилла Шевченко в эфире 24 канала рассказал Василий Фурман, заместитель главы совета Национального банка Украины. Также он сообщил, почему эту встречу нельзя было провести онлайн.

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Он отметил, что у Шевченко запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной Финансовой Корпорации.

Это наши кредиторы. Потому этот визит является актуальным. Более того, он заранее организованный и плановый,

– отметил Фурман.

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, глава НБУ поехал в Вашингтон лично. По словам его заместителя, встречи онлайн проводятся постоянно, однако эта поездка важна для сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Эти отношения тесно связаны.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ? Заметим, Украина в этом году должна была получить еще 2 транша от МВФ по 700 миллионов долларов, а также 600 миллионов евро помощи от Евросоюза и 350 миллионов долларов от Всемирного банка.



Киев выполнил уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина получит транш в конце 2020 года.



Однако у МВФ есть вопросы относительно конституционного и политического кризиса в Украине.

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Как отметил Фурман, эта ситуация непростая и влияет на многие спектры международного сотрудничества Украины. Если речь идет об антикоррупционной реформе – она и дальше должна работать.

"Мы должны четко донести до руководства наших партнеров, что позиция высшего руководства нашего государства является неизменной в вопросах борьбы с коррупцией", – подытожил Фурман.

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