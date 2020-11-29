Боевики запустили беспилотник на Донбассе: летательный аппарат уничтожен
С начала текущих суток 29 ноября на Донбассе можно было наблюдать тишину. Правда, все же одно нарушение со стороны боевиков было: линию разграничения пересек вражеский беспилотник.
Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 17:30 обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее описание появилось на фейсбук-странице штаба.
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В зоне ООС украинские военные заметили беспилотник боевиков: что известно
- Вражеский дрон летел вблизи поселка Луганское.
- Летательный аппарат пересек линию разграничения.
- В конце концов его сбили украинские защитники.
На других участках вдоль линии разграничения на Донбассе было тихо.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой со стороны украинских защитников. Наши воины добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы,
- подчеркивают в штабе.
Что еще произошло 29 ноября
- Саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров в прифронтовом районе.
- Также они передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.
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Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 29 ноября: смотрите видео
Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала
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