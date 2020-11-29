С начала текущих суток 29 ноября на Донбассе можно было наблюдать тишину. Правда, все же одно нарушение со стороны боевиков было: линию разграничения пересек вражеский беспилотник.

Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 17:30 обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее описание появилось на фейсбук-странице штаба.

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Вражеский дрон летел вблизи поселка Луганское.

Летательный аппарат пересек линию разграничения.

В конце концов его сбили украинские защитники.

На других участках вдоль линии разграничения на Донбассе было тихо.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой со стороны украинских защитников. Наши воины добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы,

- подчеркивают в штабе.

Что еще произошло 29 ноября

Саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров в прифронтовом районе.

Также они передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

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Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 29 ноября: смотрите видео

Заметим! На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские наемники его постоянно нарушают. За время перемирия погибли 4 украинских военных.



Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала