Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется: Армения заявила о тяжелых боях
После очередной договоренности о перемирии ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.
Представитель армянского ведомства Арцрун Ованнисян заявил в фейсбуке об ухудшении 26 октября ситуации в Нагорном Карабахе.
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На юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои,
– написал Ованнисян.
Зато Минобороны Азербайджана вновь сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. В то же время информацию об обстреле села Чанахчи опровергает.
"Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанахчи Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательной и ложной", – говорится в заявлении Минобороны.
Там добавляют, что войска Азербайджана соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.
Кроме того, уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляет, что в результате обстрела азербайджанскими войсками села Чанахчи погиб один местный житель, еще двое – ранены.