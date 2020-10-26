После очередной договоренности о перемирии ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Представитель армянского ведомства Арцрун Ованнисян заявил в фейсбуке об ухудшении 26 октября ситуации в Нагорном Карабахе.

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На юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои,

– написал Ованнисян.

Зато Минобороны Азербайджана вновь сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. В то же время информацию об обстреле села Чанахчи опровергает.

"Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанахчи Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательной и ложной", – говорится в заявлении Минобороны.

Там добавляют, что войска Азербайджана соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.

Кроме того, уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляет, что в результате обстрела азербайджанскими войсками села Чанахчи погиб один местный житель, еще двое – ранены.

Обратите внимание! Ночью 26 октября госдепартамент США заявил о достижении между Азербайджаном и Арменией договоренности о прекращении огня с гуманитарными целями. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в обстрелах. К слову, это уже третья неудачная попытка перемирия в Нагорном Карабахе. Больше о ситуации в регионе читайте по ссылке.