План действий по Донбассу не появился ниоткуда, его готовили, обсуждали и прорабатывали. Но сейчас ситуация напоминает тупик. Россия продолжает декламировать монотонный и давно известный всем монолог вместо включения в реалистичный диалог.

Поскольку дело никуда не движется, нужно делать шаги, которые разблокируют этот процесс. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

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По его словам, план Кравчука никоим образом не подменяет ту работу, которую делают советники лидеров на уровне нормандского формата.

О ключевых решениях и алгоритмах действий договариваются в нормандском формате, затем это спускается в Минск на ТКГ, где эти вещи отрабатываются,

– отметил Кулеба.

Он добавил: "Никакие идеи и планы не появляются ниоткуда, они всегда направлены на то, чтобы дать толчок переговорному процессу, создать такую комбинацию, при которой Россия будет мотивирована идти на конструктивные шаги".

Ответ Кремля

После ответа России ее планом, в Украины есть 2 выборы:

оставить все как есть;

придумать что-то новое, не пересекающее наши красные линии, положить его на стол и втягивать другую сторону в обсуждение.

Кулеба подтвердил, что он – за второй сценарий: "Ведь если мы скажем: "Окей, они ничего не хотят, давайте и мы сядем и ничего не будем хотеть", – тогда все заглохнет. А напомню, речь идет о территориальной целостности нашего государства, жизни наших людей 7 лет под обстрелами, жизни и здоровье наших военнослужащих, возвращении наших территорий".

"Это все не шутки. И мы должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы в ТКГ и Нормандии что-то происходило", – отметил министр.

Что известно о плане действий по Донбассу: кратко

Ранее Леонид Кравчук заявил, что план действий по Донбассу по урегулированию конфликта на Донбассе может стать предпосылкой для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Представители Кремля отвергли план, ведь он им невыгоден. В то же время российская сторона в ТКГ 24 ноября заявила, что поддерживает так называемый план, который предложили боевики.

Украина не будет знакомиться и не будет обсуждать российский план. Ведь пророссийские боевики не могут быть и не являются участниками переговорного процесса.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала