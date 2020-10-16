Дефицит бюджета на 2021 год составляет 270 миллиардов гривен, поскольку расходы превышают доходы. Но это не основная проблема бюджета.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Эксперт считает, что расходы уменьшить не удастся.

Важно Госбюджет-2021 не рассмотрели в комитете Рады из-за отсутствия кворума

Это очень опасная ситуация, поскольку такой дефицит бюджета – это плохая идея. Депутаты обычно не уменьшают, а увеличивают расходы,

– подчеркнул банкир.

Однако, как отметил Фурса, дефицит – это не самая плохая проблема, которая есть в госбюджете на следующий год. Она лежит вне бюджета. Фурса пояснил: "Это то, что у нас нет никакого представления, как будет профинансирован дефицит этого бюджета. Учитывая то, что мы сейчас заморозили все наше сотрудничество с западными партнерами".

О "минималке"

Минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, вырастет вдвое. Однако, как отметил эксперт, за год планируют увеличить "минималку" на 36% при том, что в экономике ничего такого не произойдет, чтобы это можно было обосновать.

"Это чистой воды популизм и это дополнительное бремя для бизнеса и для бюджета. Поскольку это увеличивает дефицит бюджета примерно на 50 миллиардов гривен", – подчеркнул Фурса.

Смотрите полностью видео разговора с Сергеем Фурсой о проблемах экономики:

Обратите внимание! Ранее в Раде заявляли, что проект Госбюджета в первом чтении рассмотрят 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу. Однако впоследствии нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 20 октября бюджет могут не рассматривать.

Заметим, правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября. Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.



Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала