Ситуация очень опасная, – Фурса о главных проблемах бюджета-2021
Дефицит бюджета на 2021 год составляет 270 миллиардов гривен, поскольку расходы превышают доходы. Но это не основная проблема бюджета.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Эксперт считает, что расходы уменьшить не удастся.
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Это очень опасная ситуация, поскольку такой дефицит бюджета – это плохая идея. Депутаты обычно не уменьшают, а увеличивают расходы,
– подчеркнул банкир.
Однако, как отметил Фурса, дефицит – это не самая плохая проблема, которая есть в госбюджете на следующий год. Она лежит вне бюджета. Фурса пояснил: "Это то, что у нас нет никакого представления, как будет профинансирован дефицит этого бюджета. Учитывая то, что мы сейчас заморозили все наше сотрудничество с западными партнерами".
О "минималке"
Минимальная зарплата, согласно проекту бюджета, вырастет вдвое. Однако, как отметил эксперт, за год планируют увеличить "минималку" на 36% при том, что в экономике ничего такого не произойдет, чтобы это можно было обосновать.
"Это чистой воды популизм и это дополнительное бремя для бизнеса и для бюджета. Поскольку это увеличивает дефицит бюджета примерно на 50 миллиардов гривен", – подчеркнул Фурса.
Смотрите полностью видео разговора с Сергеем Фурсой о проблемах экономики:
Заметим, правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября. Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.
Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала