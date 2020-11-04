Представитель украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что во временно оккупированном Крыму эпидситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка к катастрофической.

Как сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в фейсбуке, русская оккупационная власть не в состоянии защитить жизнь и здоровье крымчан.

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Отмечается, что в больницах недостаточно мест и коек, а больницы отказывают гражданам в госпитализации.

Больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи, нет возможности пройти тест на COVID добровольно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи,

– говорится в сообщении.

Кроме того, представители Зеленского отметили, что в аптеках нет основных препаратов, а статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью.

"Нет объективной информации для гражданского населения о рисках, связанных с COVID-19, отсутствует контроль за использованием средств индивидуальной защиты и оборудования в общественных местах и ​​местах, где многолюдно", – заявил представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Да, с начала эпидемии коронавируса в Крыму и Севастополе зарегистрировано более 12,8 тысячи случаев заражения COVID-19, 234 человек умерли от осложнений. Об этом сообщает оккупационная власть, однако правозащитники считают, что эти данные являются искаженными и на самом деле количество случаев значительно больше.