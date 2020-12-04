Ситуация с нарушением прав человека в Беларуси постоянно ухудшается. В стране продолжаются незаконные аресты, а правоохранители применяют силу против мирных демонстрантов. В ООН призывают власти Беларуси прекратить преследование населения.

Больше всего нарушают право на мирные собрания

С сентября ситуация в Беларуси не улучшилась, а наоборот – значительно ухудшилась. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Интерфакс-Украина.

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Я с сожалением сообщаю, что с момента проведения Советом по правам человека срочных дебатов по Беларуси в сентябре ситуация с правами человека в стране не улучшилась. Напротив, в последние недели она продолжает ухудшаться – особенно в отношении права на мирные собрания,

– отметила Бачелет.

Каждую неделю арестовывают сотни людей

В ООН подчеркнули, что мирные демонстрации жестко разгоняли силовики, не гнушаясь применением слезоточивого газа, резиновых пуль и светошумовых гранат. Еженедельно арестовывают по несколько сотен человек, а в течение 8 ноября – около тысячи.

Наказания в отношении протестующих, очевидно, становятся более суровыми. Недавно большинство арестованных столкнулись с административными наказаниями – штрафами и лишением свободы до 15 суток. Теперь белорусов наказывают уже по другим статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают более длительные заключения.

Среди подозреваемых – оппозиционеры, юристы, журналисты

Бачелет отметила, что около 900 человек рассматривают, как подозреваемых в уголовных делах. Среди них – не только демонстранты, но и оппозиционеры, кандидаты в президенты, журналисты, юристы и защитники прав человека.

В ООН требуют немедленно освободить всех незаконно осужденных, а также прекратить разгон мирных собраний.

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Важно! Согласно данным Верховного комиссара, со времени начала протестов в Беларуси арестовали более 27 тысяч человек. Больше новостей о протестах в Беларуси можно узнать здесь.