Ровно год назад состоялся нормандский саммит, на котором присутствовали Украина, Франция, Германия и Россия. Событие обсудили в украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Там отметили, что выполнили за год после саммита и каковы дальнейшие планы.

С предыдущего года на Донбассе глобального прогресса не произошло. Такое мнение высказал в эфире 24 канала представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский.

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Ситуация по сценарию Приднестровья

По его словам, все понимают, что нынешняя ситуация сложилась из-за позиции российской стороны. Так как она системно заводит ее в тупик и требует, чтобы Украина приняла ее условия.

Сейчас ситуация идет по сценарию Приднестровья и Абхазии,

– отметил Казанский.

По мнению представителя в ТКГ, и на уровне нормандского формата, и на уровне ТКГ, можно наблюдать одинаковый деструктив.

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Украина не сдается

"Поскольку Украина не капитулирует, фактически 6 лет мы видим клинч (распространенная техника удержания противника в спортивных единоборствах – 24 канал). То есть на фронте ситуация более менее стабилизировалась, но политически Россия на уступки не идет", – сказал Казанский.

Какая ситуация в Приднестровье и Абхазии? В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав 2 так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже больше 10 лет существуют исключительно на дотации от Кремля.



На территории Молдовы находится от 1 до 2 тысяч российских миротворцев. Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Москва должна была вывести миротворцев еще до 2004 года.

Также он отметил, несмотря на то, что не все признают минские договоренности эффективными, пока ничего лучшего не придумали.

"Украина должна сопротивляться и укреплять армию. У нас недостаточно сил, чтобы освободить территории сейчас, следовательно, мы должны сделать все возможное, чтобы спасти людей", – он добавил.