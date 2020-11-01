Пророссийские боевики 31 октября таки нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди украинских военных, к счастью, нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Ранее Срочное заседание ТКГ не помогло: боевики снова сорвали перемирие Какова ситуация на фронте Неподалеку населенного пункта Зайцево боевики совершили одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

В штабе ООС уверяют, что вражеская провокация не угрожала украинским военным, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Обратите внимание! Оккупанты на Донбассе 30 октября цинично сорвали перемирие, обстреляв позиции украинских защитников. В результате обстрела двое украинских военных погибли. Из-за этого Украина инициировала экстренное заседание ТКГ. Во время переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала