Оккупанты не удержались от обстрелов на Донбассе: стреляли из гранатомета возле Зайцево
Пророссийские боевики 31 октября таки нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди украинских военных, к счастью, нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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Какова ситуация на фронте
- Неподалеку населенного пункта Зайцево боевики совершили одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
- В штабе ООС уверяют, что вражеская провокация не угрожала украинским военным, поэтому ответный огонь они не открывали.
- С начала суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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