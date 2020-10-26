Двум арестованным "смотрящим" инкриминируют организацию канала поставки наркотиков в следственный изолятор Ивано-Франковска. Они получали нелегальные посылки с запрещенными веществами с помощью нехитрого оборудования.

О разоблачении группировки, которая занималась снабжением и распространением психотропов среди заключенных, сообщили в МВД. По данным следователей, помогали арестантам двое жителей одного из районных центров Ивано-Франковщины.

Смотрите также В Одессе поймали врача при попытке пронести наркотики в СИЗО в нижнем белье: фото

Всех причастных к преступлению уже задержали. Им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Уже заключенным организаторам могут прибавить к сроку.

Как передавали наркотики

Двое мужчин с помощью протянутой между жилым домом и забором изолятора металлической нити передавали пакеты в неволю. С помощью палки заключенные затягивали свертки в камеры.



Орудия труда задержанных / Фото прессслужба МВД

Во время обыска в помещениях следственного изолятора правоохранители нашли:

марихуану;

таблетки "Субитекс";

метамфетамин;



Посылки были "объемными" / Фото прессслужба МВД

Все запрещенные вещи у злоумышленников изъяли.

Статья за сбыт наркотиков

По данным МВД, задержанным вскоре сообщат о подозрении в распространении и сбыте наркотических веществ. Почему их преступление не квалифицировали еще и как передачу запрещенных вещей в места изоляции, неизвестно.



Злоумышленникам грозит длительный срок заключения / Фото прессслужба МВД