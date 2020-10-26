В Ивано-Франковске накрыли мастеров, которые обустроили наркотарзанку с воли в СИЗО: фото
Двум арестованным "смотрящим" инкриминируют организацию канала поставки наркотиков в следственный изолятор Ивано-Франковска. Они получали нелегальные посылки с запрещенными веществами с помощью нехитрого оборудования.
О разоблачении группировки, которая занималась снабжением и распространением психотропов среди заключенных, сообщили в МВД. По данным следователей, помогали арестантам двое жителей одного из районных центров Ивано-Франковщины.
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Всех причастных к преступлению уже задержали. Им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Уже заключенным организаторам могут прибавить к сроку.
Как передавали наркотики
Двое мужчин с помощью протянутой между жилым домом и забором изолятора металлической нити передавали пакеты в неволю. С помощью палки заключенные затягивали свертки в камеры.
Орудия труда задержанных / Фото прессслужба МВД
Во время обыска в помещениях следственного изолятора правоохранители нашли:
- марихуану;
- таблетки "Субитекс";
- метамфетамин;
Посылки были "объемными" / Фото прессслужба МВД
Все запрещенные вещи у злоумышленников изъяли.
Статья за сбыт наркотиков
По данным МВД, задержанным вскоре сообщат о подозрении в распространении и сбыте наркотических веществ. Почему их преступление не квалифицировали еще и как передачу запрещенных вещей в места изоляции, неизвестно.
Злоумышленникам грозит длительный срок заключения / Фото прессслужба МВД