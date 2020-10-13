"В СИЗО спокойнее": Колесникова не захотела встречаться с Лукашенко
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не захотела встречаться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
Оппозиционерке предлагали встретиться с Лукашенко. Об этом рассказал адвокат оппозиционерки Александр Пильченко в эфире российского радио "Эхо Москвы".
Читайте также Новые детали о визите Лукашенко в СИЗО: на встрече был Сергей Тихановский
В пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин. Мария сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме, или выставлены из страны,
– сказал адвокат.
Почему Колесникова отказалась встречаться с Лукашенко
Люди, которые приехали в оппозиционерке, не представились. Она ответила им, что в изоляторе спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.
Как оппозиционер видит собственное будущее
Колесникова ответила силовикам, что видит различные варианты будущего:
- или пять лет тюрьмы до следующих выборов;
- или полтора года, как сидят в беларуси политзаключенные;
- или все может измениться непредсказуемо.
О чем говорил Лукашенко с заключенными
Адвокат рассказал, что самопровозглашенный президент говорил с оппозиционерами в СИЗО о том, как, по их мнению, все исправить, чтобы в Беларуси жилось хорошо. Лукашенко говорил с заключенными о том, что протесты в стране должны прекратиться.
Оппозиционеры говорили Лукашенко, что силовики, которые били протестующих уже после задержания, должны ответить за свои действия.
При этом никаких договоренностей о следующих встречах между Лукашенко и оппозиционерами нет.
Основное о протестах в Беларуси:
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа.
- В первые дни после выборов силовики жестоко разогнали протесты. Задержанных били и пытали.
- 23 сентября Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию.
- Украина не признала Лукашенко президентом Беларуси.