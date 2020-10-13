Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не захотела встречаться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Оппозиционерке предлагали встретиться с Лукашенко. Об этом рассказал адвокат оппозиционерки Александр Пильченко в эфире российского радио "Эхо Москвы".

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В пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин. Мария сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме, или выставлены из страны,

– сказал адвокат.

Почему Колесникова отказалась встречаться с Лукашенко

Люди, которые приехали в оппозиционерке, не представились. Она ответила им, что в изоляторе спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Как оппозиционер видит собственное будущее

Колесникова ответила силовикам, что видит различные варианты будущего:

или пять лет тюрьмы до следующих выборов;

или полтора года, как сидят в беларуси политзаключенные;

или все может измениться непредсказуемо.

10 октября Лукашенко приехал в СИЗО и там 4 часа разговаривал с заключенными оппозиционерами. После этого двое из них вышли на свободу.

О чем говорил Лукашенко с заключенными

Адвокат рассказал, что самопровозглашенный президент говорил с оппозиционерами в СИЗО о том, как, по их мнению, все исправить, чтобы в Беларуси жилось хорошо. Лукашенко говорил с заключенными о том, что протесты в стране должны прекратиться.

Оппозиционеры говорили Лукашенко, что силовики, которые били протестующих уже после задержания, должны ответить за свои действия.

При этом никаких договоренностей о следующих встречах между Лукашенко и оппозиционерами нет.

Основное о протестах в Беларуси: