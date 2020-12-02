Депутаты на Закарпатье пели не гимн Венгрии, а "молитву", – посольство
В посольстве Венгрии в Украине убеждают, что депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги на самом деле пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет". И лишь с течением времени она стала государственным гимном Венгрии.
Заявление посольства Венгрии относительно гимна, который исполнили депутаты на Закарпатье
По словам дипломатов, сегодня "эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, которые живут в любой точке мира". Об этом сообщает "Европейская правда".
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В то же время в посольстве Венгрии отметили, что она столь же важна, как и национальные венгерские цвета (красно-бело-зеленый). Их венгерские общины по всему миру используют не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации. То же самое касается и венгров, проживающих в Украине.
В венгерском внешнеполитическом ведомстве также указали на статью закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году. Она гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.
"Сейчас уже десятилетиями можно наблюдать практику, по которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств звучит национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", – заявили в посольстве.
Кто мог слить запись с исполнением гимна в сеть: что думают в посольстве
В венгерском диппредставительстве убеждают, что запись сделали и опубликовали, "очевидно, с недоброжелательной целью". Прибег к такому шагу человек, являющийся членом семьи одного из кандидатов на должность председателя ОТО. Он собственно проиграл на выборах.
Это лицо намеренно не записало государственный гимн Украины, который прозвучал в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров,
– констатировали в Посольстве Венгрии в Украине.
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Главное о скандале с исполнением гимна Венгрии на Закарпатье
- Накануне в сети появилось видео, как депутаты Сюртовской ОТО во главе с председателем спели гимн Венгрии во время принятия присяги. Инцидент произошел еще 21 ноября – в День Достоинства Украины.
- Как пояснил председатель ОТО, прибегли к такому шагу, поскольку большинство как депутатов, так и населения этого села – представители венгерского нацменьшинства. По этой же причине заседание проводят на двух языках, зато все решения во время сессии принимают на украинском.
- 1 декабря Служба безопасности Украины приняла во внимание этот инцидент. Там заявили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТО.
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