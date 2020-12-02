В посольстве Венгрии в Украине убеждают, что депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги на самом деле пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет". И лишь с течением времени она стала государственным гимном Венгрии.

Заявление посольства Венгрии относительно гимна, который исполнили депутаты на Закарпатье

По словам дипломатов, сегодня "эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, которые живут в любой точке мира". Об этом сообщает "Европейская правда".

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В то же время в посольстве Венгрии отметили, что она столь же важна, как и национальные венгерские цвета (красно-бело-зеленый). Их венгерские общины по всему миру используют не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации. То же самое касается и венгров, проживающих в Украине.

Заметим! Гимн, "которому несколько сотен лет", написал в 1823 году венгерский поэт Ференц Кельчеи. Эта композиция не является классическим религиозным текстом, хотя содержит упоминания о религии.

В венгерском внешнеполитическом ведомстве также указали на статью закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году. Она гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Сейчас уже десятилетиями можно наблюдать практику, по которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств звучит национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", – заявили в посольстве.

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В венгерском диппредставительстве убеждают, что запись сделали и опубликовали, "очевидно, с недоброжелательной целью". Прибег к такому шагу человек, являющийся членом семьи одного из кандидатов на должность председателя ОТО. Он собственно проиграл на выборах.

Это лицо намеренно не записало государственный гимн Украины, который прозвучал в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров,

– констатировали в Посольстве Венгрии в Украине.

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