Председатель Сюртивской сельской объединенной территориальной общины Арпад Пушкарь прокомментировал скандальное видео, которое получило огласку накануне. На этих кадрах можно увидеть, как депутаты указанной ОТО во время церемонии принятия присяги выполняют национальный гимн Венгрии.

Заявление председателя Сюртивской ОТО о скандале с гимном Венгрии на Закарпатье

Пушкарь рассказал, что вышеупомянутые события произошли 21 ноября. Тогда во время первой сессии новоизбранного совета ОТО председатель территориальной избирательной комиссии объявил результаты выборов. Об этом председатель Сюртивской ОТО сообщил в комментарии УНИАН.

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После этого я как председатель и все присутствующие вновь избранные депутаты принесли присягу, и все читали ее на украинском языке. Также депутаты и присутствующие в зале граждане пели гимн Украины, и только после исполнили гимн Венгрии. У нас есть соответствующая видеозапись, также это могут подтвердить те, кто присутствовал в тот день в зале,

– убеждает Пушкарь.

Он добавил, что из 22 депутатов 17 являются представителями венгерского нацменьшинства. Кроме того, на территории Сюртивской ОТО живут почти 9 500 человек: из них 68% – это представители венгерского нацменьшинства. Именно поэтому и решили исполнить гимн Венгрии.

Кроме того, чиновник заявил, что распространение отснятого видео с выполнением во время сессии только венгерского гимна является провокацией. По его словам, это сделали конкуренты, которые тоже баллотировались на пост главы ОТО, но не прошли.

"Теперь они хотят сделать межнациональный конфликт. Не знаю, кому он на руку, ведь мы всегда жили мирно. И сейчас есть чем заниматься, а не этим", – говорит председатель Сюртивской ОТО.

Пушкарь также отметил, что все решения во время сессии, как до этого (его повторно избрали председателем), так и теперь, готовят на украинском языке. Заседание обычно ведут на украинском или на двух языках, чтобы всем все было понятно.

О чем речь

30 ноября в одной из общин о Закарпатье в фейсбуке появилось видео, автор которого утверждает, что на нем депутаты Сюртивской ОТО вместе с главой общины после присяги пели венгерский гимн. Также в сообществе заявили о бездеятельности правоохранителей на этот счет.

1 декабря Служба безопасности Украины приняла во внимание этот инцидент. Там заявили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской ОТО.

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Как депутаты исполняли гимн Венгрии на сессии Сюртивской ОТО: видео