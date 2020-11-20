Скандал вокруг КСУ: Зеленский попросил помощи у Венецианской комиссии
Зеленский попросил Венецианскую комиссию помочь в разрешении ситуации с Конституционным Судом. Кроме того, президент обсудил судебную реформу в Украине.
Так, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Президента.
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О чем был разговор
Букиккио подчеркнул, что решение требует оперативности и должно базироваться на верховенстве права.
Зеленский отметил, что необходимо разработать механизмы, которые бы устранили возможность влияния на судей КСУ. Однако, по словам президента, важно восстановить доверие общества к судопроизводству.
Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса,
– добавил глава Украины.
- Кроме этого, разговор касался разработки законопроектов о возобновлении наказания за ложь в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ.
- Также говорили о проведении судебной реформы. В частности, реформировании механизма отбора судей.
Собеседники подытожили, что в Совете Европы предоставят оценку комиссии по правовой реформе.
Скандал вокруг Конституционного суда: коротко
- Ранее КСУ отменил определенные положения антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционной статью о наказании за ложь чиновников в декларациях, а также практически "парализовал" работу НАПК.
- Зеленский сразу же созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект об увольнении всех судей КСУ. Кстати, эту инициативу раскритиковали в Совете Европы.
- Альтерантивный проект о возобновлении е-декларирования предложил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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