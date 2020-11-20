Зеленский попросил Венецианскую комиссию помочь в разрешении ситуации с Конституционным Судом. Кроме того, президент обсудил судебную реформу в Украине.

Так, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Президента.

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О чем был разговор

Букиккио подчеркнул, что решение требует оперативности и должно базироваться на верховенстве права.

Зеленский отметил, что необходимо разработать механизмы, которые бы устранили возможность влияния на судей КСУ. Однако, по словам президента, важно восстановить доверие общества к судопроизводству.

Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса,

– добавил глава Украины.

Кроме этого, разговор касался разработки законопроектов о возобновлении наказания за ложь в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ.

Также говорили о проведении судебной реформы. В частности, реформировании механизма отбора судей.

Собеседники подытожили, что в Совете Европы предоставят оценку комиссии по правовой реформе.

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