Скандал между президентами Турции и Франции – Реджепом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном – продолжается. Турецкий лидер вновь заявил, что его французскому коллеге стоило бы проверить свое психическое здоровье.

Свой призыв к Макрону Эрдоган возобновил после того, как первое такое заявление спровоцировало отзыв посла Франции в Турции, сообщает турецкое национальное телевидение TRT.

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Во время своей речи в телеэфире в городе Малатье турецкий президент заявил, что Эммануэль Макрон одержим им "днем и ночью". Мол, Макрон "заблудился в своей критике президента Турции".

Он весь день говорит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсери, что у него заболевание, и его действительно нужно проверить,

– заявил Реджеп Эрдоган.

Почему у Макрона и Эрдогана начался конфликт

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Эммануэля Макрона в ненависти к мусульманам и заявил, что тому нужно "психическое лечение". Все из-за намерений французского лидера построить так называемый "просвещенный ислам" во Франции.

"Что можно сказать главе государства, который так относится к миллионам мусульман? В чем проблема Макрона с исламом? Он нуждается в лечении и психической проверке", – заявил Эрдоган.

В ответ Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Европейский Союз тем временем осудил высказывания турецкого президента.