Во фракции "Слуга народа" случился скандал: депутат Александр Качура решил подать в суд на свою коллегу Елизавету Богуцкую. Причина – депутат критиковала его заявление о возможной закупке российской вакцины от COVID-19.

В "Слуге народа" разгорелся скандал между народными депутатами Александром Качурой и Елизаветой Богуцкой, сообщает 24 канал.

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За что Богуцкая критиковала Качуру

Причиной конфликта между парламентариями стало заявление Богуцкой в Фейсбуке. В ней она критиковала Качуру за слова о возможной закупке российской вакцины от коронавируса.

Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником – Виктором Медведчуком. Его уже и росТВ цитирует, мол, мудрый такой политик,

– отметила Богуцкая.

Та добавила, что ей "плевать, что там себе решил Качура уколоть". Однако она подчеркнула, что врятли идет речь о том, что он заботится о здоровье украинской нации.

"Это же надо вообще быть тупым ботинком, чтобы на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат", – заявила нардеп.

Что ей ответил Качура

Нардеп пообещал судиться с коллегой. А свою публикацию в соцсети проиллюстрировал фото, на котором Богуцкая изображена в вязаной маске в сессионном зале Верховной Рады.



Скриншот поста Качуры в Фейсбуке

Что известно о заявлении Качуры о российской вакцине

Он считает, что Украина не может отказываться от эффективной вакцины, независимо от того, кто ее производитель.

Поэтому если докажут эффективность российской вакцины, по мнению нардепа, Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке.