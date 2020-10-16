Скандал в Виннице: больных коронавирусом заставляли покупать бесплатные лекарства
Громкий инцидент произошел в одной из больниц Винницы. Здесь заставляли больных коронавирусом пациентов покупать лекарства самим. Зато выделенные для борьбы с эпидемией средства держали на своем счету.
Сколько выделяют на лечение коронавируса в Украине
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. В эфире политического ток-шоу "Право на владу" он отметил, что на лечение больных коронавирусом выделяют от 13 до 40 тысяч гривен.
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По его слова, также приняли постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных – чтобы эта сумма еще возросла.
Национальная служба здоровья по моему поручению рассчитывает на увеличения дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах,
– говорит министр.
Число вакцин, которое должна получить Украины
Он добавил, что приняли решение о выделении средств на закупку вакцин именно для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.
"Общее количество вакцин, которые мы закупаем – 1 миллион 410 тысяч доз . Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок и закупает. У нас есть подтверждение примерно 100 тысяч доз по завоза в Украину, мы ожидаем подтверждения еще 150 тысяч доз", – констатировал глава Минздрава.
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Короновирус в Украиие: основное
- В Украине уже несколько дней подряд фиксируют наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Так, за несколько предыдущих дней количество новых случаев превышала 5 тысяч.
- За последние сутки 14 октября в Украине обнаружили 5 062 новых случая COVID-19. Больше всего – в Харьковской (+651), Львовской (+332) областях, а также в Киеве (+445).
- Общее количество заболевших уже составляет 281 239 человек. Сейчас продолжают болеть 156 287 пациентов.
- С начала эпидемии коронавирус преодолели 119 650 человек. К сожалению, умерли в результате болезни 5 302 человека.