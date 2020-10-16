Громкий инцидент произошел в одной из больниц Винницы. Здесь заставляли больных коронавирусом пациентов покупать лекарства самим. Зато выделенные для борьбы с эпидемией средства держали на своем счету.

Сколько выделяют на лечение коронавируса в Украине

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. В эфире политического ток-шоу "Право на владу" он отметил, что на лечение больных коронавирусом выделяют от 13 до 40 тысяч гривен.

К теме 5 причин, почему в Украине выросла заболеваемость COVID-19: объяснение Ляшко

По его слова, также приняли постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных – чтобы эта сумма еще возросла.

Национальная служба здоровья по моему поручению рассчитывает на увеличения дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах,

– говорит министр.

Число вакцин, которое должна получить Украины

Он добавил, что приняли решение о выделении средств на закупку вакцин именно для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.

"Общее количество вакцин, которые мы закупаем – 1 миллион 410 тысяч доз . Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок и закупает. У нас есть подтверждение примерно 100 тысяч доз по завоза в Украину, мы ожидаем подтверждения еще 150 тысяч доз ", – констатировал глава Минздрава.

Советуем ознайомтися Российская вакцина от коронавируса для Украины: яд или панацея

Короновирус в Украиие: основное

В Украине уже несколько дней подряд фиксируют наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Так, за несколько предыдущих дней количество новых случаев превышала 5 тысяч.