Вокруг Олега Татарова, замглавы ОП, разгорелся скандал. Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Офис Президента пытается покрывать своего чиновника. О причинах – читайте далее.

Если верить неофициальному распределению обязанностей в ОП, Татаров сейчас отвечает за реформирование антикоррупционной сферы. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Ярослав Юрчишин, нардеп "Голоса".

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И что важно, Татаров также отвечает за связи с фракцией "Слуга народа". Он выполняет специфическую роль – собирает компромат на определенные категории депутатов и заставляет их голосовать в соответствии с решениями Офиса Президента, добавил политик.

У Ермака не сложились отношения с фракцией, ОП ее не контролирует. Поэтому Татаров является той "палочкой-выручалочкой", которая пытается наладить специфические связи контроля фракции Офисом Президента,

– отметил Юрчишин.

"Вероятно, у него есть доступ к очень специфической информации. Если она попадет на всеобщее обозрение, то может показать, насколько сейчас прогнившая система в ОП. Поэтому его, видимо, будут защищать всеми силами", – считает депутат.

По его словам, Татаров знает о "скелетах в шкафу" – возможно, не только "слуг народа". Поэтому если сейчас человек, который выстраивает связи контроля, будет потерян, исчезнет и понимание фракции того, что ОП может ее контролировать.

Справка. Олег Татаров – один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана. Также он был адвокатом депутата Вадима Новинского и заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Юрчишин также отметил, что наблюдает ситуацию, когда парламент во главе с Дмитрием Разумковым пытается отмежеваться от Офиса Президента.

"Например, комитеты могут признать неконституционными инициативы президента о роспуске КСУ. Или вообще предложить альтернативный президентскому законопроект, чего раньше не разрешалось", – добавил он.

Подробнее о деле против Татарова, которое расследует НАБУ – читайте здесь.

О шансе для Зеленского

Потерять такого человека как Татаров для ОП – в их понимании это будет огромной потерей. Хотя на самом деле, если бы Офис Президента очистился от таких людей как Татаров или Венедиктова, у Зеленского появился бы шанс показать, что он пытается бороться с коррупцией.

Юрчишин подчеркнул, что Венедиктова до последнего старалась не замечать коррупцию депутата Юрченко. И только после опубликования НАБУ соответствующих материалов все-таки дала разрешение на следственные действия против него.