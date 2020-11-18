На Закарпатье местные жители осадили пограничное подразделение. Причина – очередное задержание 3 местных контрабандистов. Очевидно, пограничники очень мешают кое-кому наживаться.

В селе Богдан Раховского района разъяренная толпа окружила территорию пограничного подразделения. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Граница.UA" на 24 канале.

В предыдущей программе Почти 10 килограммов марихуаны: как литовец пытался провезти наркотики в Украину

Подельники и родственники контрабандистов требовали от пограничников порвать протоколы. Лишь после длительных переговоров митингующие разошлись, они гордо именуют себя "оленями", хотя на самом деле занимаются совсем неблагородным промыслом. Как и их коллеги, так называемые бобры – "олени" также носят в Румынию сигареты, однако по суше.

Как обнаружили контрабандистов

Отдел инспекторов пограничной службы "Богдан" – самое высокогорное подразделение в Украине. Задержанные – старые знакомые "зеленых беретов", но тут они сильно "спалились". Следы на заснеженных тропах полностью совпали с обувью нарушителей, поэтому аргументы у пограничников есть. Это подтвердили и в Раховском районном суде, где назначили всем 3 "оленям" админарест от 10 до 13 суток.



Следы совпали с обувью нарушителей / Фото пресс-службы ГПСУ

Что известно о нападениях на пограничников в районе

Раховский район Закарпатья уже давно возглавляет антирейтинг по нападениям на пограничников. В ноябре 2018 года это противостояние завершилось трагедией. Во время задержания контрабандистов убили начальника пограничного отдела "Диловое" Вадима Березенского. Кажется, с тех пор мало что изменилось.

"Не мешайте нам и мы вам не будем мешать", – наверное, по такому принципу хотели бы жить местные, ведь именно их чаще всего задерживают на границе. Поэтому когда в Диловом построили заграждение, недовольные жители перекрывали трассу. В то же время с гор на военных полетели камни.



В Диловом недовольные жители перекрывали трассу / Скриншот с видео

В том же "Богдане" несколько лет назад преступная группа похитила пограничника. Военного вывезли на берег реки и угрожали утопить, если тот не согласится на сотрудничество. В конце концов злоумышленников задержали по другому делу. Правда, вскоре всех отпустили под залог.

Также житель села Великий Бычков разъяренно отреагировал на попытку группы реагирования задержать группу контрабандистов, среди которых было и 2 его сыновей. Молодые люди оказывали сопротивление, поэтому пограничники были вынуждены применить оружие. От предупредительных выстрелов никто не пострадал. Однако глава семейства настолько разозлился, что перекрыл дорогу внедорожником и разбил лобовое стекло служебного автомобиля.



Мужчина разбил лобовое стекло служебного автомобиля / Скриншот с видео

Затем в разговоре с журналистами мужчина все отрицал. Дело закарпатца находится в суде, однако на чью сторону станет Фемида, неизвестно. Пограничники и вправду многим мешают – агрессия стала обычным явлением.

Только с начала 2020 года в ведомстве зафиксировали 63 случая противоправного воздействия, 27 из них – прямое насилие. Небольшой штраф, арест и конфискация товара – вот и все, что может получить переметчик. Так решили законодатели, отменив в 2012 году уголовную ответственность за товарную контрабанду. Даже догонять нарушителя на частной территории теперь запрещено, поэтому высокие заборы надежно защищают тех, кто годами нарушает закон.

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