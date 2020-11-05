Большинство судей Конституционного Суда Украины 27 октября поставили крест на электронном декларировании чиновников. Теперь депутаты, министры и другие высокопоставленные могут не указывать свои дорогие машины, виллы в Испании или Крыма в электронных декларациях, потому КСУ признал ответственность за ложь неконституционной.

Така брехня, на їх думку, не є суспільно небезпечною і не тягне на кримінал. І байдуже за які кошти чиновник з зарплатою у 20 - 30 тисяч злітав на приватному літаку в Грецію чи на Мальдіви. Що відомо про суддів КСУ читайте у блозі "Честь і не честь" на 24 каналі.

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Скандальне рішення КСУ

Якщо раніше вони мали б пояснити джерело коштів та чому збрехали в декларації, завдяки цьому та попереднім рішенням КСУ вони всі отримують індульгенцію. Серед них не лише Медведчук, Льовочкін, Кива чи Королевська, які подали подання про неконституційність, а й самі судді КСУ.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що 4 із суддів, які підтримали це рішення, мали конфлікт інтересів. Судді, ймовірно, порушували антикорупційне законодавство. Тож своїм рішенням вони захистили, зокрема, й самих себе.

Зверніть увагу! 27 жовтня 2020 року на закритому засіданні Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиву інформацію в е-деклараціях. Детальніше про скандальне рішення КСУ – читайте тут.

Наслідки рішень

Все як завжди: судді покривають суддів, безкарність, нічого не змінюється. Але цього разу все набагато гірше. Україна може втратити політичну та фінансову підтримку з боку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Представник України при ЄС вже заявив, що рішення Конституційного Суду є достатньої підстави для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму. Адже система електронного декларування була ключовою вимогою для його надання.

Як до цього дійшло? Протягом багатьох років процес призначення судів КСУ залишався політизованим. Президентам та депутатам було вигідно призначати туди лояльних їм людей.



КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу

Які ще рішення висували у КСУ

Саме судді КСУ дозволили Кучмі обиратись на третій строк, а Віктору Януковичу – встановити авторитарний режим.

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У 2010 році судді КСУ заявили, що зміни до Конституції, які встановлюють парламентсько-президентський режим, були прийняті з порушенням процедури. Так, режим відновили. Лише 2 суддів висловились проти. Вони сперечалися, чи повинен Янукович залишатися на своїй посаді, якщо його обрали на менші повноваженнями.

Троє суддів, які проголосували за продовження повноважень Януковича, залишалися в суді аж до вересня 2019 року, коли подали у відставку. Ще один суддя, який був призначений Януковичем у 2013 році не просто продовжує працювати в суді, а й очолює його.

Маєтки Тупицького

Голова КСУ Олександр Тупицький – фігурант численних антикорупційних розслідувань. У 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не показав інформацію про це у своїй декларації.



Олександр Тупицький / Фото "Української правди"

За даними Bihus.Info, Олександр Тупицький як адресу реєстрації у своїй електронній декларації вказав будинок в котеджному містечку "Коник" (поруч з Конча-Заспою), який належить члену "команди" народного депутата Олександра Дубінського Сергію Левченку. Суддя не лише прописаний в будинку політика, а й очевидно має з ним близькі дружні стосунки.

Інші судді

► Олександр Касмінін – ще один призначений Януковичем суддя, який голосував проти декларування. У 2014 році він приватизував службову квартиру в ЖК "Панорама" на Печерську. Хоча дружині судді належить чимало нерухомості, а його зарплата є досить високою. Тож в безплатному житлі суддя потреби не мав. Орієнтовна вартість такої приватизованої квартири понад 225 тисяч доларів.

► Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про декларування, сам не повідомив про зміни в майновому стані. Але тепер може не боятись покарання та внесення в реєстр корупціонерів. Як і колишній депутат від "Нашої України", суддя Володимир Мойсик. Цього року НАЗК склало на нього протокол через за те, що він не повідомив про зміни в майновому стані. Його справа мала розглядатись в суді через 2 дні після скандального рішення КСУ, а тепер буде закритою.

► Так само уникне покарання й суддя Ірина Завгородня, яка вказала невірогідні відомості в декларації. За даними Bihus.Info чоловік судді в липні купив 3-кімнатну квартиру в престижному комплексі "Новопечерські липки". Орієнтовна вартість такого помешкання – майже 13 мільйонів гривень.

► Ще один суддя Конституційного Суду є фігурантом антикорупційних розслідувань. Петро Філюк безкоштовно отримав 6 земельних ділянок під Луцьком загальною площею 2,5 га. Ринкова ж вартість землі у цьому районі сягає 1000 доларів за сотку.

За словами Філюка, цю землю сільська рада виділила йому безкоштовно, бо на ній було сміттєзвалище, яке він нібито привів до ладу. Сьогодні на місці сміттєзвалища розміщено розкішний маєток, зареєстрований на батька судді. За таке рішення голосували також судді:

Сергій Сас,

Віктор Кривенко,

Олександр Литвинов,

Віктор Городовенко,

Галина Юровська.

Більше про них можете дізнатись на Карті судової влади на сайті Фундації DEJURE.

Хто був проти рішення КСУ про е-декларування

Лише 4 суддів КСУ не підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:

колишній нардеп і член Венеційської комісії Сергій Головатий;

колишній професор Ужгородського національного університету Василь Лемак;

ексдоцент Університету імені Тараса Шевченка Олег Первомайський;

експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого Віктор Колісник.

Як бачимо, усі четверо є вихідцями з наукової спільноти та раніше не були суддями. Вони вже опублікували окремі думки, в яких не погодились з рішенням своїх колег.

Зокрема, Сергій Головатий зазначив, що Україна має незворотній європейський та євроатлантичний курс. А згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямків співробітництва між Україною та Євросоюзом. За його словами, Україна взяла зобов'язання протидіяти корупції. Головатий не вважає перевірку суддів з боку НАЗК тиском на судову владу, бо це має легітимну мету – запобігання корупції.

Лемак вважає рішення неналежно обґрунтованим та взагалі стверджує, що суд повинен був відмовитись від розгляду питань, відповіді на які не можуть бути встановлені за допомогою юридичних аргументів, керуючись доктриною "політичного питання". Зокрема, на думку судді, питання про доцільність кримінальної відповідальності за неналежне декларування є саме таким питання, і його вирішення належить виключно до конституційних повноважень парламенту.

Тепер перед Верховною радою та президентом стоїть нелегке завдання – як вийти із Конституційної кризи, відновити антикорупційну інфраструктуру та очистити суд від недоброчесних.

Юристи та активісти уже запропонували низку рішень. Жоден із варіантів, чи то розпуск всього суду, чи призначення нових, не буде бездоганним. Зміна вимог до прийняття рішення Конституційним Судом або кворуму є найменш ризикованим способом зупинити подальший негативний вплив цього складу КСУ.

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Це може допомогти виграти час для прийняття оперативного, але виваженого рішення для подолання інших загроз.Проте, за будь-якого сценарію необхідним є запровадження справжньої конкурсної процедури добору суддів для того, аби нові судді КСУ були доброчесними та незалежними не лише від політиків, а й від інших суддів