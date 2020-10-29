Конституционный суд принял решение относительно е-деклараций и полномочий НАПК, которое создало целый пробел в украинском законодательстве и может рассорить Украину с западными партнерами. Представление внесли за подписью 47 народных депутатов.

Полный список народных избранников, подписавшихся под скандальным представлением в Конституционный суд, приводит 24 канал.

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Всего в списке имена 47 народных депутатов. Среди них фракция Оппозиционной платформы – За жизнь" полным составом из 44 человек, двое членов группы "За будущее" и один внефракционный депутат.

Кто подписал скандальное обращение:

Абрамович Игорь Александрович

Бойко Юрий Анатольевич

Борт Виталий Петрович

Бурмич Анатолий Петрович

Волошин Олег Анатольевич

Гнатенко Валерий Сергеевич

Дунаев Сергей Владимирович

Загородний Юрий Иванович

Иоффе Юлий Яковлевич

Исаенко Дмитрий Валерьевич

Кальцев Владимир Федорович

Качный Александр Сталиноленович

Кива Илья Владимирович

Кисилев Игорь Петрович

Козак Тарас Романович

Колтунович Александр Сергеевич

Королевская Наталия Юрьевна

Кузьмин Ренат Равелиевич

Ларин Сергей Николаевич

Лукашев Александр Анатольевич

Левочкин Сергей Владимирович

Левочкина Юлия Владимировна

Макаренко Михаил Васильевич

Мамка Григорий Николаевич

Мамоян Сугубо Чолоевич

Медведчук Виктор Владимирович

Мороз Владимир Викторович

Нимченко Василий Иванович

Павленко Юрий Алексеевич

Папиев Михаил Николаевич

Плачкова Татьяна Михайловна

Пономарев Александр Сергеевич

Приходько Наталья Игоревна

Пузанов Александр Геннадьевич

Скорик Николай Леонидович

Славицкая Антонина Керимовна

Солод Юрий Васильевич

Столар Вадим Михайлович

Суркис Григорий Михайлович

Фельдман Александр Борисович

Христенко Федор Владимирович

Черный Виктор Иванович

Шуфрич Нестор Иванович

Батенко Тарас Иванович – "За майбутнє"

Бондарь Виктор Васильевич – "За майбутнє"

Требушкин Руслан Валерьевич – внефракционный

Конституционное представление депутатов в КСУ: смотрите фото

Коротко о скандальном решении КСУ: