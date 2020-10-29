"Героев" надо знать: список депутатов, подписавшихся под скандальным представлением в КСУ
Конституционный суд принял решение относительно е-деклараций и полномочий НАПК, которое создало целый пробел в украинском законодательстве и может рассорить Украину с западными партнерами. Представление внесли за подписью 47 народных депутатов.
Полный список народных избранников, подписавшихся под скандальным представлением в Конституционный суд, приводит 24 канал.
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Всего в списке имена 47 народных депутатов. Среди них фракция Оппозиционной платформы – За жизнь" полным составом из 44 человек, двое членов группы "За будущее" и один внефракционный депутат.
Кто подписал скандальное обращение:
- Абрамович Игорь Александрович
- Бойко Юрий Анатольевич
- Борт Виталий Петрович
- Бурмич Анатолий Петрович
- Волошин Олег Анатольевич
- Гнатенко Валерий Сергеевич
- Дунаев Сергей Владимирович
- Загородний Юрий Иванович
- Иоффе Юлий Яковлевич
- Исаенко Дмитрий Валерьевич
- Кальцев Владимир Федорович
- Качный Александр Сталиноленович
- Кива Илья Владимирович
- Кисилев Игорь Петрович
- Козак Тарас Романович
- Колтунович Александр Сергеевич
- Королевская Наталия Юрьевна
- Кузьмин Ренат Равелиевич
- Ларин Сергей Николаевич
- Лукашев Александр Анатольевич
- Левочкин Сергей Владимирович
- Левочкина Юлия Владимировна
- Макаренко Михаил Васильевич
- Мамка Григорий Николаевич
- Мамоян Сугубо Чолоевич
- Медведчук Виктор Владимирович
- Мороз Владимир Викторович
- Нимченко Василий Иванович
- Павленко Юрий Алексеевич
- Папиев Михаил Николаевич
- Плачкова Татьяна Михайловна
- Пономарев Александр Сергеевич
- Приходько Наталья Игоревна
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Скорик Николай Леонидович
- Славицкая Антонина Керимовна
- Солод Юрий Васильевич
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Григорий Михайлович
- Фельдман Александр Борисович
- Христенко Федор Владимирович
- Черный Виктор Иванович
- Шуфрич Нестор Иванович
- Батенко Тарас Иванович – "За майбутнє"
- Бондарь Виктор Васильевич – "За майбутнє"
- Требушкин Руслан Валерьевич – внефракционный
Конституционное представление депутатов в КСУ: смотрите фото
Коротко о скандальном решении КСУ:
- Конституционный суд 27 октября отменил наказание за недостоверное декларирование. Простыми словами – позволил легально врать в декларациях. Кроме того, этим же решением он лишил полномочий НАПК, которое занималось мониторингом проявлений коррупции среди чиновников.
- В Офисе президента Украины сразу же заявили, что Владимир Зеленский подаст новый законопроект по борьбе с коррупцией.
- Антикоррупционная реформа, которую отменил суд, ранее была одним из ключевых требований ЕС для безвизового режима с Украину. Поэтому сейчас он буквально в подвешенном состоянии.
- Но возникли проблемы и на внутренней арене. После ликвидации полномочий НАПК невозможно закончить избирательный процесс. Ведь именно Нацагентство должно было проводить проверки кандидатов на должности председателей районных и областных советов.
- По всем этим причинам Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем и будут решать, как быть дальше.