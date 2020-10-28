Около 200 громких коррупционных дел теперь просто закроют, а их фигуранты, которые могли оказаться за решеткой, не понесут никакой ответственности. Конституционный суд отменил электронное декларирование, наказание за незаконное обогащение и еще ряд статей.

За ними в последние годы наказывали чиновников, которых обвинили в коррупции. Больше о последствиях таких решений КСУ – читайте в материале журналистов 24 канала.

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КСУ отменил ряд положений антикоррупционного законодательства

27 октября полутайно судьи Высшего конституционного суда собрались и почти единогласно приняли скандальное решение. Этим они признали ряд положений антикоррупционного законодательства неконституционными.

Кроме этого, такое решение автоматически отменяет уголовную ответственность за их нарушения. Больше, чем сутки остается тайной, что именно наотменяли судьи.

Нет понятия частичная отмена. Допустим, самый легкий вариант – они отменили необходимость декларировать имущество, записанное на родственников. После этого декларирование не имеет смысла,

– пояснил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.​

Статья о декларировании недостоверной информации заработала еще в 2015 году. Такие изменения в законодательстве заставили чиновников ежегодно публично отчитываться о заработанных доходах. За непредставление или ложное декларирование чиновники платили немалый штраф, а в случае доказательства вины могли оказаться за решеткой.

Такой инструмент впервые за годы независимости пролил свет на заоблачные доходы чиновников. Однако из-за скандальных решений судей может остановиться вся антикоррупционная реформа.

"С одной стороны Окружной суд Киева запрещает Ситнику выполнять полномочия директора НАБУ, и в этот же момент разрушается электронная система декларирования – прежде всего уголовная ответственность за ложь в декларациях", – подчеркнул депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Обратите внимание! Окружной админсуд Киева одобрил решение об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника.

Реакция офиса Президента на решение КСУ

В офисе Президента оправдываются, что никакого отката не будет. Владимир Зеленский называет электронное декларирование эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

Депутаты пропрезидентского монобольинства обещают принять законопроект, который мог бы оставить в силе уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

У двоих судей КСУ конфликт интересов

Скандальности решению Конституционного суда добавило то, что двое судей имели конфликт интересов. Их состояние расследует Агентство по предотвращению коррупции, которое судьи признали вне закона.

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Сергей Головатый не смог объяснить происхождение 3,6 миллиона гривен. Ирина Завгородняя – 1,5 миллиона. Инициаторами обращения в КСУ были депутаты ОПЗЖ и Коломойского. Конституционный суд молниеносно быстро принял решение.

ОПЗЖ инициирует все. Оно разрушает всю антикоррупционную систему. Все достижения, которые были в последние годы, они разрушают,

– заметил журналист Сергей Лещенко.

По словам представителя президента Украины в КСУ Федора Вениславского, КСУ открыл, назначил рассмотрение, принял решение 27 октября. Поэтому очевидно пренебрежение судьями КСУ многих положений закона.

Глава НАПК уже назвал решение КСУ нелегитимным.

"Конституционный суд, фактически, впервые не допустил ни представителя президента, ни представителя ВР к рассмотрению указанного вопроса. Поэтому это решение, несмотря на его суть, не может считаться легитимным", – отметил Александр Новиков.

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За последний год Конституционный суд принял провокационные решения, которые тянут на статус антигосударственных. Впрочем, на такое требуется перезагрузка КСУ и очистки самого влиятельного судебного органа ни президент, ни парламент прямых полномочий не имеют.

Эксперты отмечают, что здесь нужны системные изменения.