Тупые долббы: Дубинский обозвал Кабмин из-за карантина выходного дня
Скандальный народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский неприлично высказался о членах правительства. Его разозлило решение Кабмина об отмене карантина выходного дня.
Дубинский, который постоянно выделяется скандальным поведением, снова решил о себе напомнить. Он обозвал членов правительства из-за карантина на своей странице в фейсбуке.
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Что написал Дубинский
Шмигалята на своем заседании отменили карантин выходного дня. Хотя еще недавно министры соревновались в том, кто лучше похвалит это решение, которое якобы снизило уровень заболеваемости (который на самом деле снижали искусственно, уменьшая количество проведенных тестов),
– написал он.
После этого "слуга народа" решил обвинить правительство во вредительстве. Заметим, что в тексте Дубинский использовал лишь известные ему бранные слова.
"Т¥пы€ долббы, каждое действие которых – вредительство", – подытожил он сообщение.
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