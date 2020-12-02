Скандальный народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский неприлично высказался о членах правительства. Его разозлило решение Кабмина об отмене карантина выходного дня.

Дубинский, который постоянно выделяется скандальным поведением, снова решил о себе напомнить. Он обозвал членов правительства из-за карантина на своей странице в фейсбуке.

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Что написал Дубинский

Шмигалята на своем заседании отменили карантин выходного дня. Хотя еще недавно министры соревновались в том, кто лучше похвалит это решение, которое якобы снизило уровень заболеваемости (который на самом деле снижали искусственно, уменьшая количество проведенных тестов),

– написал он.

После этого "слуга народа" решил обвинить правительство во вредительстве. Заметим, что в тексте Дубинский использовал лишь известные ему бранные слова.

"Т¥пы€ долббы, каждое действие которых – вредительство", – подытожил он сообщение.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 2 декабря, заявил, что карантин выходного дня в Украине не будут продолжать. Зато по всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны. По словам премьера, такие меры дали свой эффект, а ситуация в больницах стабилизировалась.