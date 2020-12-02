Скандальный Микитась возместил государству 50 миллионов
Экс-владелец "Укрбуд" Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен. Его подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии.
Сейчас подозреваемый направил в бюджет 50 миллионов от общей суммы убытков в размере 81,64 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро расследований.
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В НАБУ отметили, что в этом же производстве наложили арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 миллионов. Кроме того, в доход государства взыскали залог в размере 30 миллионов за нарушение возложенных обязанностей на подозреваемого.
Дело Микитася: главное
- Экс-нардепа Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.
- По данным следствия, скандальный застройщик обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры, которые были расположены на окраинах столицы.
- 1 декабря Микитасю сообщили о еще одном подозрении. В частности, чиновника обвинили в том, что он дал взятку, в виде паркоместа стоимостью 250 тысяч гривен, должностному лицу МВД Константину Дубоносу.
- За это чиновник в документах уменьшил сумму убытков от уголовного дела с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.
- 2 декабря Дубоноса взяли под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллион 51 тысяча гривен.
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