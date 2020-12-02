Экс-владелец "Укрбуд" Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен. Его подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии.

Сейчас подозреваемый направил в бюджет 50 миллионов от общей суммы убытков в размере 81,64 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро расследований.

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В НАБУ отметили, что в этом же производстве наложили арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 миллионов. Кроме того, в доход государства взыскали залог в размере 30 миллионов за нарушение возложенных обязанностей на подозреваемого.

Дело Микитася: главное

Экс-нардепа Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.

По данным следствия, скандальный застройщик обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры, которые были расположены на окраинах столицы.

1 декабря Микитасю сообщили о еще одном подозрении. В частности, чиновника обвинили в том, что он дал взятку, в виде паркоместа стоимостью 250 тысяч гривен, должностному лицу МВД Константину Дубоносу.

За это чиновник в документах уменьшил сумму убытков от уголовного дела с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.

2 декабря Дубоноса взяли под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллион 51 тысяча гривен.

Обратите внимание! В НАБУ утверждают о давлении со стороны Офиса генпрокурора по делу Микитася. По данным ведомства, генпрокурор Ирина Венедикова 1 декабря тайно и вопреки закону сменила прокуроров производства. Подробнее о скандальном деле – читайте здесь.