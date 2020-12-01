В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто. Дипломата лично принял глава МИД Дмитрий Кулеба. Стороны обсудили ситуацию на Закарпатье, в частности недавние скандалы касаемо Венгрии.

Подробнее о встрече Кулебы с послом Венгрии

Кулеба в разговоре с венгерским послом, в частности, вспомнил об инциденте с исполнением гимна Венгрии депутатами Сюртивской ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Украинский министр назвал такую ​​ситуацию недопустимой. Кроме того, Кулеба призвал официальный Будапешт "избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивное напряжение" в украинско-венгерских отношениях".

Также глава МИД Украины затронул тему обысков СБУ в одном из закарпатских благотворительных фондов (по данным СМИ, речь идет об Обществе венгров Закарпатья). Он заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены ​​против венгерского национального меньшинства. И происходят они в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины.

Любые утверждения о том, что в Украине якобы происходит "запугивание" венгерской общины или ее части, являются безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности,

– отметил Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все граждане Украины – равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения. Министр также добавил, что венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

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