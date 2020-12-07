Показательно посадят или будут бороться: какая судьба ожидает скандального Татарова из ОП
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров неоднократно попадал в скандалы. Часто его пытаются "спасти" от ответственности. Это делала даже генпрокурор Ирина Венедиктова. Однако удастся ли ему еще долго удержаться на должности – читайте дальше.
Бутусов: Зеленский хочет оставить Татарова
По мнению журналиста Юрия Бутусова, Татаровим занимается сам президент Владимир Зеленский. Речь о деле о причастности заместителя Ермака к махинациям "Укрбуда".
Интересно НАБУ расследует дело в отношении заместителя Ермака, который критиковал Сытника, – СМИ
"Насколько мне известно, президент Зеленский с самого начала постоянно занимается этим делом. Он поставил задачу не сдавать Татарова и оставить его, поскольку он назначен президентом", – сказал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Зеленский хочет оставить его любой ценой. Мы видим просто такое "подковерное" желание сорвать это громкое дело,
– сказал Бутусов.
Как это может повлиять на сотрудничество с МВФ
Татаров же все обвинения отвергает, зато критикует деятельность НАБУ. В частности, косвенно упрекнул их, что те продвигают в Украине чужое, "внешнее управление".
Председатель правления Центра противодействия коррупции заявил, что подобные заявления на уровне президентского офиса могут сильно ухудшить отношения Украины с международными партнерами. В частности, с МВФ и Всемирным банком.
Обратите внимание Украина недостаточно бедна: Милованов о вероятности списания долгов от МВФ
"Зе (Зеленский – 24 канал) собирает послов и говорит, что мы за НАБУ. Через 2 дня Татаров оправдывается и говорит, что это не украинская история. То есть послы понимают так: либо Зеленский обманывает их, либо Татаров должен быть немедленно уволен", – сказал Шабунин.
Вероятные договоренности президента с олигархами
Кроме того, по информации журналистов, Татаров неофициально отвечает за теневые договоренности президента с олигархами.
С помощью Татарова Зеленский выстраивает те шаткие договоренности с украинскими олигархами,
– отметил Бутусов
Но сам Владимир Зеленский ничего не комментирует. Только в президентском офисе начали оправдываться. Мол, Татаров не то имел в виду.
Если Татарова уволят – власть не проиграет, – эксперты
Сами же эксперты уверены, если Татарова уволят – власть точно не проиграет.
"Сделать кейс посадки кого-то из ближайшего окружения демонстративно – это также было бы политически выгодно", – заявил политолог Олег Саакян.
По его мнению, в этой ситуации будут бороться с одной стороны внутренне элитарные договоренности самого Офиса Президента, а с другой – возможность сделать красивую картинку.
К теме В Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского: о чем это свидетельствует
Зеленского неоднократно призывали уволить Татарова. Однако работа в МВД во время Революции Достоинства не была достаточным аргументом для отставки. А вот вероятная причастность Татарова к коррупционным схемам, если у следствия есть серьезные доказательства, вполне может изменить позицию президента.
Скандалы вокруг Татарова: последние
- Столичный застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. Татаров был посредником в передаче взятки.
- Нешуточный скандал и огласка поднялся после сообщений в СМИ о вероятной причастности Татарова к махинациям "Укрбуда". В НАБУ готовили подозрение чиновнику, однако в процесс вмешалась генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отстранила прокуроров, которые вели дело, и назначила новых.
- Стоит отметить и громкий скандал, который спровоцировал волну возмущения в обществе. После разгона майдановцев на Революции Достоинства в 2013 году Олег Татаров, который был официальным рупором МВД, заявлял, что полиция не использовала огнестрельное оружие. Он уверял, что "некоторые из погибших имели ранения в затылочную часть головы, что было доказательством, что стрелял кто-то из толпы". На скандал отреагировал Андрей Ермак.
Поделиться новостью