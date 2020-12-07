Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров неоднократно попадал в скандалы. Часто его пытаются "спасти" от ответственности. Это делала даже генпрокурор Ирина Венедиктова. Однако удастся ли ему еще долго удержаться на должности – читайте дальше.

Бутусов: Зеленский хочет оставить Татарова

По мнению журналиста Юрия Бутусова, Татаровим занимается сам президент Владимир Зеленский. Речь о деле о причастности заместителя Ермака к махинациям "Укрбуда".

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"Насколько мне известно, президент Зеленский с самого начала постоянно занимается этим делом. Он поставил задачу не сдавать Татарова и оставить его, поскольку он назначен президентом", – сказал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Зеленский хочет оставить его любой ценой. Мы видим просто такое "подковерное" желание сорвать это громкое дело,

– сказал Бутусов.

Как это может повлиять на сотрудничество с МВФ

Татаров же все обвинения отвергает, зато критикует деятельность НАБУ. В частности, косвенно упрекнул их, что те продвигают в Украине чужое, "внешнее управление".

Председатель правления Центра противодействия коррупции заявил, что подобные заявления на уровне президентского офиса могут сильно ухудшить отношения Украины с международными партнерами. В частности, с МВФ и Всемирным банком.

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"Зе (Зеленский – 24 канал) собирает послов и говорит, что мы за НАБУ. Через 2 дня Татаров оправдывается и говорит, что это не украинская история. То есть послы понимают так: либо Зеленский обманывает их, либо Татаров должен быть немедленно уволен", – сказал Шабунин.

Вероятные договоренности президента с олигархами

Кроме того, по информации журналистов, Татаров неофициально отвечает за теневые договоренности президента с олигархами.

С помощью Татарова Зеленский выстраивает те шаткие договоренности с украинскими олигархами,

– отметил Бутусов

Но сам Владимир Зеленский ничего не комментирует. Только в президентском офисе начали оправдываться. Мол, Татаров не то имел в виду.

Если Татарова уволят – власть не проиграет, – эксперты

Сами же эксперты уверены, если Татарова уволят – власть точно не проиграет.

"Сделать кейс посадки кого-то из ближайшего окружения демонстративно – это также было бы политически выгодно", – заявил политолог Олег Саакян.

По его мнению, в этой ситуации будут бороться с одной стороны внутренне элитарные договоренности самого Офиса Президента, а с другой – возможность сделать красивую картинку.

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Зеленского неоднократно призывали уволить Татарова. Однако работа в МВД во время Революции Достоинства не была достаточным аргументом для отставки. А вот вероятная причастность Татарова к коррупционным схемам, если у следствия есть серьезные доказательства, вполне может изменить позицию президента.

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