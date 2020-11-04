После более 3 лет незаконного заключения в итальянском СИЗО, украинский нацгвардеец Виталий Маркив прилетел в Украину. После приземления самолета в аэропорту "Борисполь" состоялся брифинг.

Итальянские правоохранители провели против Маркива большой комплекс оперативно-технических мероприятий. Об этом на брифинге сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает 24 канал.

К теме Твои права становятся второстепенными – Маркив о том, что было самым трудным в заключении

Давление итальянских правоохранителей

По его словам, полицейские Италии любыми способами пытались уговорить нацгвардейца, чтобы он признал виновной Украину в смерти Андреа Роккели.

После его задержания, как мне рассказывал сам Виталий, ему предлагали итальянские представители юстиции: "Скажи, что виновата Украина, мы тебя отпустим. Мы понимаем, что у нас, возможно, не будет доказательств обвинить именно тебя". Но он отказался от такого сотрудничества,

– отметил Геращенко.

По его мнению, российская пропаганда и ее спецслужбы делали все, чтобы на примере гибели Роккели показать, что украинские нацгвардейцы и военнослужащие – это нелюди, которые убивают все, что движется. "Он отказался от того, чтобы называть Украину государством, в котором убивают журналистов", – добавил замминистра.

Что будет дальше

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что сначала надо дождаться 90 суток после решения к резолютивной части, которую вчера объявил апелляционный суд Милана. Затем они будут подавать жалобу, а потом мы будем защищать Маркива

"Мы давно готовились к плану Б. Когда мы услышали, что он невиновен, то поняли, что должны готовиться к следующему шагу", – сказала Денисова.

Также она добавила, что, по ее мнению, безусловная сторона обвинения будет подавать жалобу в Кассационный суд.

Коротко об освобождении Маркива

Виталия Маркива в 2019 году обвинили якобы в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Суд в итальянском городе Павия приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Впрочем, благодаря украинской полиции и Нацгвардии, которые провели следственные действия и собрали доказательства невиновности украинца, Миланский апелляционный суд полностью оправдал нацгвардейца.

Больше новостей про Виталия Маркива читайте по ссылке.