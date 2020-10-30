Передайте детям, что я их люблю: что известно о жертвах теракта в Ницце
Жертвами жестокого нападения в католической базилике Нотр-Дам в Ницце 29 октября стали три человека. Это – две женщины и один мужчина. Мужчина работал в храме и был отцом 3 детей.
Другая погибшая – Симоне Баррето Сильва была мамой 2 детей. После тяжелых ранений, которые ей нанес террорист, она успела выбежать из церкви. Женщина забежала в бар, расположенный рядом, и упала там на пол, передает The Guardian.
Актуально Ножи, Коран и телефоны: в Ницце нашли вещи мужчины, совершившего теракт
Сильва, по свидетельствам очевидцев, перед смертью успела сказать:
Передайте моим детям, что я их люблю.
Симоне Баррето Сильва была родом из Сальвадора. Она 30 лет прожила в Париже.
Мужчина, работавший в церкви, – это 55-летний Винсент Локес. Нападавший перерезал ему горло.
Локес был набожным католиком и в течение 10 лет работал в базилике, где помогал проводить подготовку к причастиям и мессам. Также он приветствовал посетителей и верующих утром.
Я настолько шокирована. Я все еще представляю, все еще вижу, как он идет, зажигая свечи. А теперь я думаю: "Его больше нет",
– сказала прихожанка церкви Лаура Мале.
Имя третьей жертвы не называют. Известно, что это была 60-летняя женщина, которая пришла в базилику утром, чтобы помолиться, когда на нее жестоко напали в церкви. Ей якобы глубоко перерезали горло, убийца, вероятнее всего, хотел обезглавить ее.
Теракты во Франции: коротко о главном
- Череда нападений произошла во Франции 29 октября.
- Самый кровавый из них случился утром в базилике Нотр-Дам в Ницце. Там вооруженный мужчина напал на людей с возгласами "Аллах Акбар". По предварительной информации, он обезглавил одного человека, а еще 2 убил. Кроме того, до задержания полицией, он успел ранить еще многих людей.
- Также французская полиция успела предотвратить теракты в Авиньоне и Лионе. В первом городе на полицейских попытался наброситься вооруженный мужчина, но его ликвидировали. В Лионе же правоохранители задержали мужчину с 30-сантиметровым ножом, который разгуливал возле трамвайной остановки.
- Еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии. Там неизвестный с ножом напал на консульство Франции. Пострадал охранник дипучреждения, а нападавшего задержали.
- После всех этих случаев во Франции объявили максимальную террористическую угрозу.
Теракты во Франции: смотрите видео
Поделиться новостью