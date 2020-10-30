Жертвами жестокого нападения в католической базилике Нотр-Дам в Ницце 29 октября стали три человека. Это – две женщины и один мужчина. Мужчина работал в храме и был отцом 3 детей.

Другая погибшая – Симоне Баррето Сильва была мамой 2 детей. После тяжелых ранений, которые ей нанес террорист, она успела выбежать из церкви. Женщина забежала в бар, расположенный рядом, и упала там на пол, передает The Guardian.

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Сильва, по свидетельствам очевидцев, перед смертью успела сказать:

Передайте моим детям, что я их люблю.

Симоне Баррето Сильва была родом из Сальвадора. Она 30 лет прожила в Париже.

Мужчина, работавший в церкви, – это 55-летний Винсент Локес. Нападавший перерезал ему горло.

Локес был набожным католиком и в течение 10 лет работал в базилике, где помогал проводить подготовку к причастиям и мессам. Также он приветствовал посетителей и верующих утром.

Я настолько шокирована. Я все еще представляю, все еще вижу, как он идет, зажигая свечи. А теперь я думаю: "Его больше нет",

– сказала прихожанка церкви Лаура Мале.

Имя третьей жертвы не называют. Известно, что это была 60-летняя женщина, которая пришла в базилику утром, чтобы помолиться, когда на нее жестоко напали в церкви. Ей якобы глубоко перерезали горло, убийца, вероятнее всего, хотел обезглавить ее.

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Череда нападений произошла во Франции 29 октября.

Самый кровавый из них случился утром в базилике Нотр-Дам в Ницце. Там вооруженный мужчина напал на людей с возгласами "Аллах Акбар". По предварительной информации, он обезглавил одного человека, а еще 2 убил. Кроме того, до задержания полицией, он успел ранить еще многих людей.

Также французская полиция успела предотвратить теракты в Авиньоне и Лионе. В первом городе на полицейских попытался наброситься вооруженный мужчина, но его ликвидировали. В Лионе же правоохранители задержали мужчину с 30-сантиметровым ножом, который разгуливал возле трамвайной остановки.

Еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии. Там неизвестный с ножом напал на консульство Франции. Пострадал охранник дипучреждения, а нападавшего задержали.

После всех этих случаев во Франции объявили максимальную террористическую угрозу.

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