В Таиланде нашли скелет кита, которому примерно от 3 до 5 тысяч лет. Интересно, что он почти идеально сохранился.

Кости нашли в начале ноября 2020 года. Об этой удивительной находке пишут на сайте ВВС.

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Ее обнаружили примерно в 12 километрах от побережья к западу от столицы Бангкока. Археологи утверждают, что 12-метровый скелет принадлежит полосатику Брайда.

На фотографиях, которые опубликовал министр окружающей среды Таиланда Варавут Сильпо-арча, заметно, что кости почти полностью сохранились. На сегодня уже восстановили более 80% скелета, включая позвонки, ребра, плавники и одну лопатку.

Окно в прошлое

Эксперты надеются, что находка может дать "окно в прошлое", особенно для исследований уровня моря и биоразнообразия. Частично окаменелые кости являются "редкой находкой", сказал исследователь млекопитающих Маркус Чуа из Национального университета Сингапура.

В Азии мало подкопаных китов, и еще меньше – в таком хорошем состоянии,

– сказал он.



Находка в Таиланде / Фото TOPVARAWUT



12-метровый скелет кита / Фото TOPVARAWUT



Кости очень хорошо сохранились / Фото TOPVARAWUT