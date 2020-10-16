В Танзании пылают склоны Килиманджаро – самой высокой вершины континента. Сейчас у местных властей нет вертолетов, поэтому все работы по тушению пожара ведутся на земле. Правительство просит привлечь авиацию, чтобы ликвидировать огонь с воздуха.

Пожар уже уничтожил 28 квадратных километров угодий и является очень активным в районе, который известен как холм Кифуника. Об этом пишет Associated Press.

К теме В Танзании третий день горят склоны Килиманджаро: фото, видео

Министр природных ресурсов и туризма Танзании сообщил, что ситуацию ухудшает сухая, ветреная погода. Поэтому огонь постоянно распространяется, что затрудняет тушение.

Проблема заключается в сильном ветре, сухих пастбищах и кустарниках,

– отметил он.

На борьбу со стихией привлекли 600 пожарных. Кроме этого, огонь тушат десятки студентов и волонтеров. Впрочем, местные власти просят предоставить вертолеты и самолеты, ведь с земли невозможно уничтожить все очаги огня.

Что известно о пожаре на склонах Килиманджаро

Пожар на склонах самой высокой горы Африки начался в воскресенье, 11 июля. Огонь загорелся на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря. По предварительной версии, пожар вызвали носильщики, которые помогают альпинистам совершать восхождение на Килиманджаро. Власти начали расследование инцидента.

Накануне Управление национальных парков Танзании сообщило, что спасателям удалось взять под контроль ситуацию. Однако 14 октября из-за мощного ветра масштабные пожары возобновились.

Кроме этого, пожар уничтожил туристический лагерь Хоромбо. В частности, 12 домов, 2 туалета и солнечное оборудование.



Спасатели и волонтеры помогают потушить огонь / Фото Associated Press

В Танзании пылают склоны Килиманджаро: видео