Скольких человек в мире Украина обеспечивает продовольствием: данные Минэкономики
В Минэкономики подсчитали, что Украина поставляет продовольствие для около 150 миллионов человек. Эту информацию подтверждают источники международных расчетов.
Увеличить такую цифру вдвое – вполне реальная возможность. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время брифинга, передает Укринформ.
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Кто помогал бороться с голодом в мире
По его словам, значительную роль в преодолении голода в мире за последние 75 лет сыграла Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Высоцкий заявил, что сейчас Украина имеет возможность в значительной степени помочь в преодолении этой проблемы. Впрочем, для этого необходимо:
- внедрить мировые технологии в производство;
- привлечь новые инвестиции;
- интегрировать в международные цепи поставок.
Проблемы с поставками продовольствия
Как отметил замминистра, из-за карантинных ограничений в 2020 году многие страны были закрыты. А это, по его мнению, является очень негативным явлением для обеспечения мирового населения продовольственными товарами.
Без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население,
– рассказал Высоцкий.
Также он добавил, что даже при таких условиях Украина смогла приложить значительные усилия, чтобы не останавливать поставки продовольствия в страны, которые в этом нуждаются.