С начала 2020 года суды вынесли приговоры об уголовной ответственности для 34 человек, которые совершали преступления против Революции Достоинства. В основном это сотрудники "Беркута".

О количестве людей, которых привлекли к ответственности за преступления против Революции Достоинства, ГБР сообщило в ответ на информационный запрос издания "РБК-Украина".

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Кроме 34 человек, в отношении которых уже были приговоры суда в течение 2020 года, еще 82 подозреваются по делам Майдана и находятся в розыске правоохранительными органами Украины.

В Государственном бюро расследований сообщили, что в настоящее время расследуют 80 дел, связанных с преступлениями против мирных протестов. Из них 3 уголовных дела касаются убийств протестующих.

В основном новые уголовные деа касаются не беркутовцев, а прокуроров и следователей, которые безосновательно ходатайствовали об арестах майдановцев.