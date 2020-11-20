Сколько людей засудили за преследование майдановцев: статистика
С начала 2020 года суды вынесли приговоры об уголовной ответственности для 34 человек, которые совершали преступления против Революции Достоинства. В основном это сотрудники "Беркута".
О количестве людей, которых привлекли к ответственности за преступления против Революции Достоинства, ГБР сообщило в ответ на информационный запрос издания "РБК-Украина".
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Кроме 34 человек, в отношении которых уже были приговоры суда в течение 2020 года, еще 82 подозреваются по делам Майдана и находятся в розыске правоохранительными органами Украины.
В Государственном бюро расследований сообщили, что в настоящее время расследуют 80 дел, связанных с преступлениями против мирных протестов. Из них 3 уголовных дела касаются убийств протестующих.
В основном новые уголовные деа касаются не беркутовцев, а прокуроров и следователей, которые безосновательно ходатайствовали об арестах майдановцев.
Что известно о делах Майдана?
Они касаются преследования и нападений на активистов – участников Революции Достоинства зимой 2013 – 2014 годов. Почти тысяча томов этого дела касается силовиков, следователей и представителей режима президента беглого Виктора Януковича.
Всего в этих делах почти 2,5 тысячи человек, пострадавших во время евромайдана. Из них около сотни погибших, которых впоследствии назвали Небесной сотней.
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