Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что по меньшей мере 9,5 миллиона украинцев пострадали из-за агрессивных действий России. А в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли почти 14 тысяч человек.

По словам Резникова, через войну прошли почти 7 миллионов граждан. Об этом Алексей Резников сказал во время "Киевского форума", сообщает 24 канал.

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Он также добавил, что участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан. В то же время почти половина жителей Донецкой и Луганской областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны.

2,5 миллиона граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений,

– подчеркнул вице-премьер.

Обратите внимание! С начала боевых действий на Донбассе погибли примерно 150 детей. Одной из причин гибели несовершеннолетних является подрыв на мине.

Резников подчеркнул, что по состоянию на 23 октября почти 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму российские паспорта получили едва ли не 90% населения.

Что известно о российских паспортах на Донбассе

После того как глава Кремля подписал указ, в России начали выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинские власти заявили о непризнании таких паспортов. А также о том, что людей, которые получат паспорта, могут лишить гражданства Украины.

А также о том, что людей, которые получат паспорта, По словам Резникова: несмотря на то, что ни Украина, ни ЕС не признают российские паспорта, украинские власти все же будут считать их владельцев российскими гражданами.



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