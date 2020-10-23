Сколько человек погибли от агрессии России за годы войны на Донбассе: печальная статистика
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что по меньшей мере 9,5 миллиона украинцев пострадали из-за агрессивных действий России. А в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли почти 14 тысяч человек.
По словам Резникова, через войну прошли почти 7 миллионов граждан. Об этом Алексей Резников сказал во время "Киевского форума", сообщает 24 канал.
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Он также добавил, что участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан. В то же время почти половина жителей Донецкой и Луганской областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны.
2,5 миллиона граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений,
– подчеркнул вице-премьер.
Резников подчеркнул, что по состоянию на 23 октября почти 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму российские паспорта получили едва ли не 90% населения.
Что известно о российских паспортах на Донбассе
- После того как глава Кремля подписал указ, в России начали выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Украинские власти заявили о непризнании таких паспортов. А также о том, что людей, которые получат паспорта, могут лишить гражданства Украины.
- По словам Резникова: несмотря на то, что ни Украина, ни ЕС не признают российские паспорта, украинские власти все же будут считать их владельцев российскими гражданами.
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