Сколько чиновников врут в декларации: перечень от НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало перечень должностных лиц, которые лгали в своих декларациях. Наиболее недобропорядочных НАПК выявило среди депутатов местных советов.
А вот меньше всего в реестре коррупционеров народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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Всего с 2019 года в реестр коррупционеров попали 97 человек. Их обвиняют в умышленном непредставлении декларации или декларировании ложных сведений.
Кто попал в реестр коррупционеров
- 42 депутата местных советов,
- 15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,
- 11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий,
- 8 государственных служащих (в частности работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители),
- 6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины,
- 6 должностных лиц органов государственной службы чрезвычайных ситуаций,
- 3 судей,
- 3 должностных лиц местного самоуправления,
- 2 лесников,
- 1 народный депутат Украины.
В НАПК пояснили, что 17 из 97 получили наказание в виде лишения свободы.
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Какие наказания получили недобросовестные чиновники
- 64 случая – 150 – 240 часов общественных работ. Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов.
- 17 случаев – от 1 до 1,6 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления. Ограничение действует 1-2 года.
- 16 случаев – от 42 500 до 51 000 гривен штрафа. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.
Также всем нечестным чиновникам запретили на 1 – 2 года занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.
Заметим, что в реестр коррупционеров в октябре попали аж 600 человек.
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