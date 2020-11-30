Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало перечень должностных лиц, которые лгали в своих декларациях. Наиболее недобропорядочных НАПК выявило среди депутатов местных советов.

А вот меньше всего в реестре коррупционеров народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Всего с 2019 года в реестр коррупционеров попали 97 человек. Их обвиняют в умышленном непредставлении декларации или декларировании ложных сведений.

Кто попал в реестр коррупционеров

42 депутата местных советов,

15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,

11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий,

8 государственных служащих (в частности работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители),

6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины,

6 должностных лиц органов государственной службы чрезвычайных ситуаций,

3 судей,

3 должностных лиц местного самоуправления,

2 лесников,

1 народный депутат Украины.

В НАПК пояснили, что 17 из 97 получили наказание в виде лишения свободы.

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Какие наказания получили недобросовестные чиновники

64 случая – 150 – 240 часов общественных работ. Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов.

17 случаев – от 1 до 1,6 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления. Ограничение действует 1-2 года.

16 случаев – от 42 500 до 51 000 гривен штрафа. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.

Также всем нечестным чиновникам запретили на 1 – 2 года занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Обратите внимание! Из-за скандального решения Конституционного суда коррупционеров не могут привлекать к ответственности за ложь в декларации. В НАПК заявили, что правоохранители уже закрыли несколько уголовных производств о ложном декларировании на общую сумму более 30 миллионов гривен.

Заметим, что в реестр коррупционеров в октябре попали аж 600 человек.