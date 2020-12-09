В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрыли
В мире 9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сообщила,что в день в Украине в среднем раскрывают 44 коррупционных правонарушений.
За коррупцию осудили 408 человек
За 8 месяцев пребывания Венедиктовой в должности было разоблачено 7 748 коррупционных преступлений. Об этом генпрокурор написала в фейсбуке.
А между тем "Слуга народа" Герман не задекларировал фирму из Британии: ее доходы составляли миллионы фунтов
Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% выросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2 374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606,
- отметила Венедиктова.
Статистика по раскрытию коррупционных преступлений:
- На 40% увеличилось количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами: 1 764 – в 2020 году, 1 291 – в 2019.
- К уголовной ответственности привлекли 2 937 человек, из них 923 – правоохранители, 165 – депутаты разных уровней, 21 – прокурор.
- Осуждены за коррупцию – 408 человек.
- Сумма установленных убытков государству – 278 миллионов гривен в 2020 году, 34 миллиона гривен – в 2019-м.
- Сумма возмещенных убытков увеличилась на 40%.
- Сумма арестованного имущества увеличилась на 90% и составляет 63 миллиона гривен.
Венедиктова также поблагодарила за работу работников Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Нацполиции и Государственного бюро расследований.
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