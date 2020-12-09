В мире 9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сообщила,что в день в Украине в среднем раскрывают 44 коррупционных правонарушений.

За коррупцию осудили 408 человек

За 8 месяцев пребывания Венедиктовой в должности было разоблачено 7 748 коррупционных преступлений. Об этом генпрокурор написала в фейсбуке.

А между тем "Слуга народа" Герман не задекларировал фирму из Британии: ее доходы составляли миллионы фунтов

Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% выросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2 374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606,

- отметила Венедиктова.

Статистика по раскрытию коррупционных преступлений:

На 40% увеличилось количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами: 1 764 – в 2020 году , 1 291 – в 2019.

, 1 291 – в 2019. К уголовной ответственности привлекли 2 937 человек, из них 923 – правоохранители, 165 – депутаты разных уровней, 21 – прокурор.

Осуждены за коррупцию – 408 человек.

Сумма установленных убытков государству – 278 миллионов гривен в 2020 году , 34 миллиона гривен – в 2019-м.

, 34 миллиона гривен – в 2019-м. Сумма возмещенных убытков увеличилась на 40%.

Сумма арестованного имущества увеличилась на 90% и составляет 63 миллиона гривен.

Венедиктова также поблагодарила за работу работников Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Нацполиции и Государственного бюро расследований.

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