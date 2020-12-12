Сенат США 11 декабря принял закон об ассигнованиях на нацоборону. Документ предусматривает четверть миллиарда долларов помощи Украине. Средства предназначены на дополнительные учения, консультационные услуги для украинской армии, а также летальное и нелетальное вооружение.

На летальное оборудование назначили 75 миллионов долларов

На оборудование летального характера должны уйти 75 миллионов в американской валюте, это на 25 миллионов больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил сенатор США Роб Портман, информирует Интерфакс-Украина.

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Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который четко дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии,

– сообщил Портман на своем официальном сайте.

Сенатор отметил борьбу Украины против агрессии России

Сенатор предлагает Минобороны США разработать новую стратегию поддержки украинских Вооруженных сил. Это позволит расставить приоритеты для будущей помощи Украине в сфере безопасности – в тех участках, где больше всего пробелов.

Украинские военные мужественно боролись против российской агрессии на Донбассе и добились огромных успехов. Я давно выступал за разработку всеобъемлющего, многолетнего плана помощи в сфере безопасности,

- пояснил Портман.

В Сенате США призвали правительство Украины продолжить усилия в борьбе с коррупцией. Помощь Америки, подчеркнул Портман, связана с антикоррупционными реформами в Украине.

Обратите внимание! Теперь утвержденный Сенатом оборонный бюджет должен подписать действующий президент страны Дональд Трамп.