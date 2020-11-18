Рекордные суммы: сколько политики потратили на рекламу в соцсетях перед выборами
Во время местных выборов 2020 для продвижения в социальных сетях кандидаты потратили рекордные суммы денег. Политическая реклама в фейсбуке начала появляться в начале года, но больше всего ее было именно в октябре.
Общая сумма расходов на рекламу составляет более 6,6 миллионов долларов – почти 178 миллионов гривен. Об этом информирует Движение ЧЕСТНО. Данные включают расходы до 25 октября 2020 года. Однако это еще не конечные цифры – сумма будет расти в связи со вторым туром выборов городских голов в крупных городах.
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Рейтинг расходов политиков на страницы в соцсетях
ЧЕСТНО составил рейтинг из двадцати политических партий и их представителей, которые больше всех потратили на продвижение в фейсбук и инстаграм. Большинство страниц, попавших в список, – партийные или страницы кандидатов.
- Возглавляет рейтинг партия "За будущее". С августа по октябрь она потратила почти 170 тысяч долларов.
- Вторую позицию рейтинга занимает "Наш край". В 2020 году ее расходы на рекламные сообщения составляют 166 тысяч долларов.
- В список лидеров также попала президентская партия "Слуга народа". Основная партийная страница в фейсбуке и киевская страница партии в целом потратили 88 тысяч долларов.
- Замыкает рейтинг партия "Доверие" со своей полтавской страницей, которая потратила на распространение сообщений 31 тысячу долларов.
Кроме партий, в списке лидеров по расходам на рекламу попали и сами политики:
- Игорь Палица,
- Ирина Верещук,
- Александр Шевченко,
- Петр Порошенко.
Расходы политиков на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО
Общие расходы партий
В этот рейтинг, кроме партийных, включены также страницы кандидатов от партий, СМИ и другие профили, которые распространяли рекламу в пользу партий или их кандидатов. Всего в 2020 году в соцсетях появлялась реклама 109 партий.
- Лидер по расходам – партия "Слуга народа", которая потратила 880 тысяч долларов. Наиболее активными среди политиков-«слуг» были нардеп Ирина Верещук, председатель ОГА Харьковщины Алексей Кучер, а также кандидат на должность мэра Львова Тарас Кльофа. В общем агитацию за "Слугу народа" и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц.
- За парламентской партией монобольшенства идут партии "За будущее" (704 тысяч долларов из 96 страниц) и "ЕС" (402 тысячи долларов из 157 страниц).
Расходы политических партий на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО
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Рейтинг расходов кандидатов в мэры
- Большую ставку на рекламу в соцсетях делали именно кандидаты от "Слуги народа". В топ-страниц кандидатов в мэры попало сразу семь "слуг".
- Виталий Кличко, победивший в первом туре столичных выборов, потратил чуть больше 26 тысячи долларов.
- Наибольшая конкуренция в соцсетях была среди кандидатов в мэры Львова – 7 из 17 кандидатов попали в Топ-20 по затратам с их личных страниц. К примеру, Игорь Васюник вложил в рекламу 26 тысячдолларов. Более 20 тысяч долларов потратили на рекламу в фейсбуке кандидаты на пост мэра Львова Андрей Садовый и Олег Синютка.
Некоторые кандидаты в мэры не тратили деньги на рекламу с персональных страниц, зато их активно рекламировали страницы партии или другие.
Расходы кандидатов в мэры на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО
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