Во время местных выборов 2020 для продвижения в социальных сетях кандидаты потратили рекордные суммы денег. Политическая реклама в фейсбуке начала появляться в начале года, но больше всего ее было именно в октябре.

Общая сумма расходов на рекламу составляет более 6,6 миллионов долларов – почти 178 миллионов гривен. Об этом информирует Движение ЧЕСТНО. Данные включают расходы до 25 октября 2020 года. Однако это еще не конечные цифры – сумма будет расти в связи со вторым туром выборов городских голов в крупных городах.

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Рейтинг расходов политиков на страницы в соцсетях

ЧЕСТНО составил рейтинг из двадцати политических партий и их представителей, которые больше всех потратили на продвижение в фейсбук и инстаграм. Большинство страниц, попавших в список, – партийные или страницы кандидатов.

Возглавляет рейтинг партия "За будущее" . С августа по октябрь она потратила почти 170 тысяч долларов.

. С августа по октябрь она потратила почти долларов. Вторую позицию рейтинга занимает "Наш край" . В 2020 году ее расходы на рекламные сообщения составляют 166 тысяч долларов.

. В 2020 году ее расходы на рекламные сообщения составляют долларов. В список лидеров также попала президентская партия "Слуга народа" . Основная партийная страница в фейсбуке и киевская страница партии в целом потратили 88 тысяч долларов.

. Основная партийная страница в фейсбуке и киевская страница партии в целом потратили долларов. Замыкает рейтинг партия "Доверие" со своей полтавской страницей, которая потратила на распространение сообщений 31 тысячу долларов.

Кроме партий, в списке лидеров по расходам на рекламу попали и сами политики:

Игорь Палица,

Ирина Верещук,

Александр Шевченко,

Петр Порошенко.

Расходы политиков на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО

Общие расходы партий

В этот рейтинг, кроме партийных, включены также страницы кандидатов от партий, СМИ и другие профили, которые распространяли рекламу в пользу партий или их кандидатов. Всего в 2020 году в соцсетях появлялась реклама 109 партий.

Лидер по расходам – ​​партия "Слуга народа", которая потратила 880 тысяч долларов. Наиболее активными среди политиков-«слуг» были нардеп Ирина Верещук, председатель ОГА Харьковщины Алексей Кучер, а также кандидат на должность мэра Львова Тарас Кльофа. В общем агитацию за "Слугу народа" и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц.

За парламентской партией монобольшенства идут партии "За будущее" (704 тысяч долларов из 96 страниц) и "ЕС" (402 тысячи долларов из 157 страниц).

Расходы политических партий на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО

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Рейтинг расходов кандидатов в мэры

Большую ставку на рекламу в соцсетях делали именно кандидаты от "Слуги народа". В топ-страниц кандидатов в мэры попало сразу семь "слуг".

Виталий Кличко, победивший в первом туре столичных выборов, потратил чуть больше 26 тысячи долларов.

Наибольшая конкуренция в соцсетях была среди кандидатов в мэры Львова – 7 из 17 кандидатов попали в Топ-20 по затратам с их личных страниц. К примеру, Игорь Васюник вложил в рекламу 26 тысячдолларов. Более 20 тысяч долларов потратили на рекламу в фейсбуке кандидаты на пост мэра Львова Андрей Садовый и Олег Синютка.

Некоторые кандидаты в мэры не тратили деньги на рекламу с персональных страниц, зато их активно рекламировали страницы партии или другие.

Расходы кандидатов в мэры на рекламу в соцсетях / Инфографика ЧЕСТНО

К слову! Перед вторым туром выборов с 25 октября по 7 ноября политические партии и кандидаты разместили более 4 тысяч рекламных сообщений в социальной сети фейсбук. Их общая стоимость составляет 144 тысячи долларов.