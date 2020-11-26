Чистый убыток "Нафтогаза" за январь – сентябрь 2020 года составил более 17 миллиардов гривен, из которых более 11 миллиардов гривен компания потеряла за первое полугодие. В 2019 году за такой же период "Нафтогаз" заработал 21,309 миллиарда гривен.

Причинами убытков является меньший спрос и более низкие цены на газ. Об этом сообщает пресс-служба национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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В то же время компания отмечает уменьшение чистого долга. В конце 2019 года он составлял 42,6 миллиарда гривен, а на конец третьего квартала 2020 года – 19,7 миллиарда гривен.

Причиной долгов стали просроченные платежи

В "Нафтогазе" отметили, что остается просроченной часть платежей за поставки, осуществленные до 31 июля 2020 года на условиях специальных обязательств. Это повлекло начисление долгов в сумме 3,7 миллиарда гривен.

В компании добавили, что движение денег от операций в третьем квартале составляет пол миллиарда гривен. В прошлом году этот показатель был отрицательным – 12,6 миллиарда гривен за третий квартал 2019 года (за исключением прекращенной деятельности).

За девять месяцев 2020 года движение средств от операций составило 16,1 миллиарда гривен. Почти такой же показатель был в прошлом году – 16,9 миллиарда гривен,

– отметили в компании.

Сколько добыто газа и откуда возьмут деньги

За девять месяцев "Нафтогаз" задекларировал 10,7 миллиарда кубометров добытого и 12 миллиардов кубометров реализовано природного газа.

Компания ожидает до конца года получить из бюджета 32 миллиарда гривен компенсации за выполнение специальных обязанностей. Соответствующий закон парламент принял еще 17 ноября.