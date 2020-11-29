Сколько денег США предоставили Украине с 2014 года: известна сумма
С 2014 года Соединенные Штаты Америки предоставили Украине финансовую помощь. В посольстве рассказали, какая была сумма.
Штаты оказали Украине помощь на общую сумму 4,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители посольства в эфире программы "Свобода слова".
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Финансовая помощь для Украины
В частности для стабилизации экономики выдали 3 суверенных гарантии займов на 1 миллиард долларов каждая. Американская помощь развития:
- поддерживает текущие реформы в отраслях: здравоохранения, судоустройства, энергетики;
- создает возможности для малых и средних предприятий;
- укрепляет независимые средства массовой информации;
- способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом.
Сколько денег предусмотрено
В посольстве напомнили, что на 2020 финансовый год предусмотрено 698 миллионов долларов помощи Украине:
► 448 миллионов долларов – на программы Государственного департамента;
► 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в частности 50 миллионов долларов на военную помощь.
Гуманитарная помощь
Представители посольства в Украине отметили, что гуманитарная помощь США составляет финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и стариков, психосоциальную поддержку.
А также – ремонт водной инфраструктуры, средства к существованию и поддержку развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц.
США поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, придав более 41 миллион долларов на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания,
- говорится в заявлении.
Мониторинговая миссия ОБСЕ
Также в посольстве отметили, что Соединенные Штаты Америки поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Страна вложила 100 миллионов долларов в качестве взносов на деятельность миссии. В ее состав входит 50 граждан США.
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