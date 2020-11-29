С 2014 года Соединенные Штаты Америки предоставили Украине финансовую помощь. В посольстве рассказали, какая была сумма.

Штаты оказали Украине помощь на общую сумму 4,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители посольства в эфире программы "Свобода слова".

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Финансовая помощь для Украины

В частности для стабилизации экономики выдали 3 суверенных гарантии займов на 1 миллиард долларов каждая. Американская помощь развития:

поддерживает текущие реформы в отраслях: здравоохранения, судоустройства, энергетики;

создает возможности для малых и средних предприятий;

укрепляет независимые средства массовой информации;

способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом.

Сколько денег предусмотрено

В посольстве напомнили, что на 2020 финансовый год предусмотрено 698 миллионов долларов помощи Украине:

► 448 миллионов долларов – на программы Государственного департамента;

► 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в частности 50 миллионов долларов на военную помощь.

Отметим! Общий объем средств для поддержки Украины бюджетного 2019 года с учетом 250 миллионов долларов, выделенных Пентагоном, составил 695, 7 миллиона долларов.

Гуманитарная помощь

Представители посольства в Украине отметили, что гуманитарная помощь США составляет финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и стариков, психосоциальную поддержку.

А также – ремонт водной инфраструктуры, средства к существованию и поддержку развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц.

США поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, придав более 41 миллион долларов на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания,

- говорится в заявлении.

Мониторинговая миссия ОБСЕ

Также в посольстве отметили, что Соединенные Штаты Америки поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Страна вложила 100 миллионов долларов в качестве взносов на деятельность миссии. В ее состав входит 50 граждан США.