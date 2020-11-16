В Верховной Раде состоянию на 16 ноября коронавирусом заразились 27 народных депутатов и 24 сотрудника аппарата. Все они сейчас находятся на больничном.

В целом в парламенте коронавирусом переболели почти сотня депутатов. Об этом на заседании согласительного совета 16 ноября заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, сообщает "Новое Время".

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У нас, в стенах парламента, очень сложная ситуация с COVID-19. На данный момент 27 больных народных депутатов, всего переболели более 90 депутатов,

– сказала вице-спикер.

Кто в Верховной Раде болен COVID-19

Коронавирус диагностировали у спикера Рады Дмитрия Разумкова. Сейчас его обязанности временно исполняет вице-спикер Елена Кондратюк.

Также положительный результат теста на коронавирус получил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Примите во внимание! Из-за вспышки COVID-19 среди народных депутатов пленарная неделя парламента оказалось под угрозой срыва.