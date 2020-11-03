Депутат назвала невероятную стоимость содержания одного судьи КСУ
Народная избранница от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что стоимость содержания одного судьи Конституционного Суда – 21 миллион гривен. По ее словам, в настоящее время государственное финансирование вызывает большие вопросы.
Галина Янченко внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Об этом она рассказала журналистам после заседания фракции "Слуги народа", сообщает 24 канал.
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Она рассказала, что в целом депутаты имеют различные законодательные инициативы относительно того, как быть с Конституционным Судом после его скандального решения об электронном декларировании.
Содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 миллион гривен в год. При этом эти люди сейчас ставят под сомнение большую часть антикоррупционной реформы,
– отметила парламентарка.
Сейчас текст ее законопроекта отсутствует на сайте Верховной Рады. Но уже само название указывает на то, что деньги вместо финансирования КСУ она предлагает отдать на образовательные программы.
Подробнее о финансировании работы судей:
- Средняя зарплата судьи Конституционного Суда составляет 335 тысяч гривен. За год это получается чуть больше 4 миллионов гривен.
- Таким образом, с суммы в 21 миллион лишь около 20% идет на зарплату судьи. Остальные – обеспечение условий их деятельности и так далее.
- Всего в Конституционном Суде сейчас работают 15 судей, еще 3 должности вакантны. Поэтому в год их деятельность обходится государственному бюджету в около 315 миллионов гривен.
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