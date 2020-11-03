Народная избранница от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что стоимость содержания одного судьи Конституционного Суда – 21 миллион гривен. По ее словам, в настоящее время государственное финансирование вызывает большие вопросы.

Галина Янченко внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Об этом она рассказала журналистам после заседания фракции "Слуги народа", сообщает 24 канал.

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Она рассказала, что в целом депутаты имеют различные законодательные инициативы относительно того, как быть с Конституционным Судом после его скандального решения об электронном декларировании.

Содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 миллион гривен в год. При этом эти люди сейчас ставят под сомнение большую часть антикоррупционной реформы,

– отметила парламентарка.

Сейчас текст ее законопроекта отсутствует на сайте Верховной Рады. Но уже само название указывает на то, что деньги вместо финансирования КСУ она предлагает отдать на образовательные программы.

Подробнее о финансировании работы судей: