С начала 2020 года в результате военных действий на Донбассе пострадали 87 мирных жителей. Из них 14 – погибли.

С 8 октября на Донбассе погиб один гражданский

Еще 73 гражданских получили ранения. Об этом сообщает в своем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЄ.

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С 5 по 18 октября в зоне конфликта пострадали 8 мирных жителей. Один из них погиб из-за того, что сработало взрывное устройство.

Нет пострадавших в результате обстрелов

Наблюдатели однако отмечают, что уже 12 недель подряд нет пострадавших в результате обстрелов.

Важно! С начала 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 70 украинских военных. Подробно о погибших украинских героях можно прочитать здесь.

Отметим, что с 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако с этого времени боевики, по подсчетам ОБСЕ, нарушили его более 1 700 раз.