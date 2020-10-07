В Израиле продолжили жесткий карантин из-за вспышки COVID-19. Для людей действуют правила, за несоблюдение которых строго наказывают. В большинстве случаев нарушителям выписывают штрафы, однако бывает и уголовная ответственность.

Журналист из Израиля Сергей Ауслендер рассказал в эфире 24 канала, что полиция в день выписывает по 5 – 7 тысяч штрафов.

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Он отметил, что во время жесткого карантина для правоохранителей это главная работа.

Какие штрафы платят израильтяне-нарушители

Если человек находится без маски или отошел от своего дома дальше чем на 1 километр – такие нарушители заплатят примерно 120 евро. Однако в случае, если человек должен был находиться на самоизоляции, но вышел из дома – размер штрафа составляет примерно 1 200 евро.

Если человека с диагнозом COVID-19 увидят в людном месте – привлекут к уголовной ответственности. За сознательное распространение недуга могут посадить в тюрьму на 7 лет,

– заверил Ауслендер.

Карантин в Израиле могут продлить еще

Жесткий карантин должен был продлиться до 11 октября, однако его продлили на 3 дня – до 14 октября. Власти предупредили, что это не конец и надо быть готовыми, что продление на месяц или более вероятно.

"После недели карантина больных стало меньше вдвое. Если неделю назад было почти 8 тысяч (заболевших за сутки – 24 канал), то сегодня утром – 4 тысячи. Количество тестов хотят довести до 100 тысяч в день", – сказал Ауслендер.

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Карантинные ограничения сработали, как и планировали власти. Однако вопрос в том, что будет, когда ограничения отменят. Журналист подтвердил, что полностью возможным является возвращение сценария, который был в начале лета. Тогда больных уже почти не было, в стране открыли все заведения и другие предприятия. Однако через некоторое время COVID-19 вспыхнул с новой силой.

Справка. В Израиле зафиксировали уже более 277 тысяч больных COVID-19. Из них выздоровели 211 тысяч, а умерли – 1 800. В целом в мире уже более 36 миллионов больных COVID-19.