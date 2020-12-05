Кабинет Министров закупил 320 наручных часов с гравировкой "от премьер-министра Украины". Их используют как подарки от главы правительства на Новый год.

На подарочные часы Кабмин потратил полмиллиона гривен. Об этом говорится на портале госзакупок Prozorro.

Важно ГБР пополнило свой автопарк Land Cruiser и 5 внедорожниками: во сколько это обошлось

Всего Кабинет Министров закупил 320 наручных часов. Изначально правительство планировало потратить на них 495 тысяч гривен, однако "Киевский часовой завод" предложил выполнить заказ за 482,4 тысячи гривен.

То есть за каждые часы из бюджета отдали в среднем 1,5 тысячи гривен. Весь товар в правительство должны доставить не позднее 23 декабря.

Что известно о подарочных часах

Ремешок должен быть из натуральной кожи, циферблат серебристого цвета с металлическими значками золотого цвета, стрелки золотого цвета. На часы должны нанести логотип (Государственный Герб) и надпись "От премьер-министра Украины".

"Подарочный футляр темно-красного цвета. Размер и материал футляра не определяется. Футляр должен иметь вид подарочного и соответствовать размеру часов. Нанесение логотипов/надписей на футляр не предусмотрено", – говорится в документации.