Украинцев с 21 ноября штрафуют за отсутствие масок в общественных местах. По словам Максима Степанова, за 4 дня составили 2 111 постановлений о наложении штрафов.

Информацию о том, скольких людей оштрафовали за отсутствие масок в течение 21 – 24 ноября, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Уже 4 дня действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время составили 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте,

- отметил Степанов.

Он напомнит, что все это нужно, чтобы сохранить здоровье украинцев. Степанов подчеркнул, что ношение масок обязательно в общественных местах. Однако, если человек идет один по улице, в ношении маски необходимости нет.

Что известно о штрафах за отсутствие масок

Если во время карантина человек зашел в общественное место или транспорт без средства защиты , он вынужден заплатить штраф размером от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.



, он вынужден заплатить штраф размером от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Обратите внимание! По состоянию на 25 ноября, коронавирус подтвердили у 661 858 жителей Украины, за последние сутки – в 13 882. С начала эпидемии выздороветь удалось 307 778 больным, к сожалению, умерли – 11 492.